Sol kanada tanıdık isim! Miroslav Stoch geliyor... Süper Lig son dakika transfer haberleri - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
21 Aralık 2019, Cumartesi
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Sol kanada tanıdık isim! geliyor... son dakika haberleri

Sol kanada tanıdık isim! Miroslav Stoch geliyor... Süper Lig son dakika transfer haberleri

Transferde sürpriz son dakika hamlesi... 'de ikinci yarıda yeni stadı ile birlikte üst sıraları hedefleyen dış transferde yeni hedef belirledi. Hücumdaki etkinliği artırmak için golcü transferi yapacak olan Göz-Göz, sol kanada da takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekibin, sol kanat adayları arasında da hedefi 'tan ayrılacak olan .

Bir dönem 'de de Fenerbahçe forması giyen 'dan ayrılıyor... futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istedi. Yeni Asır'da yer alan habere göre; ekiplerinden de PAOK'un gözden çıkardığı etmek için devreye girdi.

TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK

Yunanistan'da istediğini bulamayan Miroslav Stoch için Göztepe devreye girerken kulüp Başkanı maddi şartların oluşması halinde futbolcuyu ocak ayında Göztepe'ye kazandıracak.

Ülkesi Slovakya'da Nitra ekibinde futbola başlayan Stoch, daha sonra İngiliz ekibi Chelsea'ye transfer oldu. Sol kanat oyuncusu, Twente, Fenerbahçe, Al Ain, Bursaspor ve Slavia Prag'da da forma giymişti.

  1. 21.12.2019
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