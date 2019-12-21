Göztepe’nin hedefi telafi
Süper Lig'de 5 maçlık yenilmezlik serisini G.Birliği deplasmanında yitiren Göztepe, G.Saray karşısında bu kaybı telafi etmek istiyor.
Süper Lig'de 5 maçlık yenilmezlik serisini G.Birliği deplasmanında yitiren Göztepe, G.Saray karşısında bu kaybı telafi etmek istiyor. G.Saray karşısında en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını belirten İlhan Palut, "Taraftarımızın desteği ile istediğimiz skoru alacağımıza inanıyoruz. Kalan 2 maçta maksimum puanları toplayıp, 2. devreye daha güçlü girmeyi hedefliyoruz" dedi.
- 21.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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