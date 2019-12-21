Göztepe’nin hedefi telafi

Süper Lig'de 5 maçlık yenilmezlik serisini G.Birliği deplasmanında yitiren Göztepe, G.Saray karşısında bu kaybı telafi etmek istiyor. G.Saray karşısında en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını belirten İlhan Palut, "Taraftarımızın desteği ile istediğimiz skoru alacağımıza inanıyoruz. Kalan 2 maçta maksimum puanları toplayıp, 2. devreye daha güçlü girmeyi hedefliyoruz" dedi.