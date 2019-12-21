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21 Aralık 2019, Cumartesi
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’nin hedefi telafi

Göztepe’nin hedefi telafi

 Lig'de 5 maçlık yenilmezlik serisini G.Birliği deplasmanında yitiren , G.Saray karşısında bu kaybı telafi etmek istiyor.

Lig'de 5 maçlık yenilmezlik serisini G.Birliği deplasmanında yitiren , G.Saray karşısında bu kaybı telafi etmek istiyor. G.Saray karşısında en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını belirten İlhan Palut, "Taraftarımızın desteği ile istediğimiz skoru alacağımıza inanıyoruz. Kalan 2 maçta maksimum puanları toplayıp, 2. devreye daha güçlü girmeyi hedefliyoruz" dedi.

  1. 21.12.2019
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