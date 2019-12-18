Göztepe Karagümrük maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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Karagümrük ? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Göztepe Karagümrük maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Ziraat 5. tur rövanş mücadelesinde , evinde temsilcisi 'ü ağırlıyor... 'in başarılı ekiplerinden Göztepe, Türkiye Kupası'nda yakalayacağı çıkışla kupada adını üst sıralara yazdırmak istiyor... Fatih Karagümrük ise Türkiye Kupası'nda sürpriz yapmanın peşinde... Peki Göztepe - Karagümrük ? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Ziraat 5. tur rövanş mücadelesinde ekibi evinde temsilcisi 'ü ağırlayacak.

Turun ilk maçında Göztepe, İstanbul'dan 2-1'lik galibiyet ayrılmış ve avantajı sağlamıştı. Öte yandan mücadelenin başalama sati 18:30 olarak belirlenmişti.

HANGİ KANALDA? MUHTEMEL 11'LER

Kupası'nda oynanacak Göztepe - Fatih Karagümrük karşılaşmasının hakemi Sarper Barış Saka olarak belirledi.

İşte muhtemel 11'ler;

Göztepe: Göktuğ; Murat, Atınç, Reis, Leo, Borges, Mossoro, Deniz, Yasin, Yalçın, Eren.

: Saranov, Koray, Fatih, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Ramazan, Arif, Sabo, Zeki, Darri, Emeghara.

  1. 18.12.2019
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