Göztepe Karagümrük maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş mücadelesinde Göztepe, evinde İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor... Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Göztepe, Türkiye Kupası'nda yakalayacağı çıkışla kupada adını üst sıralara yazdırmak istiyor... Fatih Karagümrük ise Türkiye Kupası'nda sürpriz yapmanın peşinde... Peki Göztepe - Karagümrük maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş mücadelesinde İzmir ekibi Göztepe evinde İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Turun ilk maçında Göztepe, İstanbul'dan 2-1'lik galibiyet ayrılmış ve avantajı sağlamıştı. Öte yandan mücadelenin başalama sati 18:30 olarak belirlenmişti.
HANGİ KANALDA? MUHTEMEL 11'LER
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Göztepe - Fatih Karagümrük karşılaşmasının hakemi Sarper Barış Saka olarak belirledi.
İşte muhtemel 11'ler;
Göztepe: Göktuğ; Murat, Atınç, Reis, Leo, Borges, Mossoro, Deniz, Yasin, Yalçın, Eren.
: Saranov, Koray, Fatih, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Ramazan, Arif, Sabo, Zeki, Darri, Emeghara.
- 18.12.2019
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MAÇ SONUCU Tuzlaspor 0-4 Galatasaray
Toplam 3
Yorum
azsb Selçuğun oynadığı maçlarda ilk galibiyet
-
Abdurrahim Albayrak: Tuzlasporlu oyuncu dirsek atmış
Toplam 2
Yorum
misafir keşke psg-r.madriti de eleyeceğinize inanıp çıksaydınız avrupa arenasına.madrit -paris nere tuzla nere..hayaller paris..gerçekler tuzla..
-
Abdurrahim Albayrak: Tuzlasporlu oyuncu dirsek atmış
Toplam 2
Yorum
misafir bi sevindirik oldular.sanırsınız psg-r.madriti elediler kupadan.
Göztepe Karagümrük maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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