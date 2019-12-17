Göztepe’de hedef 2’de 2
G.Birliği'ne kaybedip 5 maçlık yenilmezliğini yitiren Göztepe, kupada Karagümrük ve ligde G.Saray maçlarıyla tekrar çıkış yakalamak istiyor. Teknik Direktör İlhan Palut, "Önce kupada turu geçmeliyiz. Her iki kulvarda da taraftarımızı mutlu edecek güce sahibiz" dediği öğrenildi.
G.Birliği'ne kaybedip 5 maçlık yenilmezliğini yitiren Göztepe, kupada Karagümrük ve ligde G.Saray maçlarıyla tekrar çıkış yakalamak istiyor. Teknik Direktör İlhan Palut, "Önce kupada turu geçmeliyiz. Her iki kulvarda da taraftarımızı mutlu edecek güce sahibiz" dediği öğrenildi.
- 17.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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