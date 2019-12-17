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17 Aralık 2019, Salı
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’de hedef 2’de 2

Göztepe’de hedef 2’de 2

G.Birliği'ne kaybedip 5 maçlık yenilmezliğini yitiren , kupada Karagümrük ve ligde G.Saray maçlarıyla tekrar çıkış yakalamak istiyor. , "Önce kupada turu geçmeliyiz. Her iki kulvarda da taraftarımızı mutlu edecek güce sahibiz" dediği öğrenildi.

G.Birliği'ne kaybedip 5 maçlık yenilmezliğini yitiren , kupada Karagümrük ve ligde G.Saray maçlarıyla tekrar çıkış yakalamak istiyor. , "Önce kupada turu geçmeliyiz. Her iki kulvarda da taraftarımızı mutlu edecek güce sahibiz" dediği öğrenildi.

  1. 17.12.2019
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