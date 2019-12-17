Göztepe Türkiye Kupası'nda tur için sahada - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
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'nda tur için sahada

Göztepe Türkiye Kupası'nda tur için sahada

ekiplerinden , Ziraat 5. tur rövanş maçında yarın 1. Lig temsilcisi 'ü konuk edecek.

Kupanın 5. turunda ilk müsabakada 'da 'ü 2-1 mağlup eden , yarın rakibiyle saat 18.30'da İzmir Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.

Eşleşmede üstünlük kuracak ekip adını son 16 turuna yazdıracak.

Andre Poko ve Yusuf Talum'un sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte ligde fazla forma giymeyen futbolculara şans tanınması bekleniyor.

  1. 17.12.2019
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