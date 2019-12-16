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16 Aralık 2019, Pazartesi
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'de hedef önce tur sonra

Göztepe'de hedef önce tur sonra Galatasaray

SÜPER Lig'de deplasmanda 'ne 3-1 yenilerek 5 maç sonra mağlubiyet yüzü gören ve üst sıralara tırmanma şansını tepen moral bozukluğunu atmaya çalışırken, teknik direktör tüm takımı motive etmek için kolları sıvadı. Taraftarın yoğun olarak eleştirdiği futbolcularla birebir görüşmeler yapan genç teknik adamın takımdan önce 'na odaklanmalarını istediği bildirildi.

Çarşamba günü, 2 hafta önce 'da 2-1 kazanılan 'le Atatürk Stadı'nda rövanşa çıkacak sarı-kırmızılılarda 'un, "Önce kupada turu geçmeliyiz. Cumartesi günü de 'la kritik bir maçımız var. Her iki kulvarda da taraftarımızı mutlu edecek güce sahibiz" dediği öğrenildi.

Fatih Karagümrük karşısına avantajla çıkacak Göz-Göz'de bazı as oyuncuların Galatasaray sınavını düşünülerek dinlendirileceği öğrenildi.
temsilcisinde kart cezaları sona eren Alpaslan ve orta saha Soner'in takıma dönmesiyle eli güçlenen İlhan Palut'un cezalı Berkan'ın yerine ise hafta sonu defansın solunda Leo'ya forma vermesi bekleniyor.

Öte yandan Fatih Karagümrük karşılaşmasında Göztepeli taraftarların sadece kapalı tribünde maçı izleyeceği açıklandı. Karşılaşmanın bilet fiyatı 11 TL olarak belirlenirken, misafir tribünü ise 6 TL'ye satışa çıktı.

  1. 16.12.2019
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