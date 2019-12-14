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14 Aralık 2019, Cumartesi
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’den Gençler’e gözdağı

Göztepe’den Gençler’e gözdağı

Başkentte Ankaragücü galibiyetiyle çıkışını sürdüren , bugün yine başkentte Gençlerbirliği'ni de devirmenin planlarını yapıyor. , "Hedefimiz her zamanki gibi 3 puanı alıp dönmek. Bunu yapacak kaliteye ve güce sahibiz" dedi.

Başkentte Ankaragücü galibiyetiyle çıkışını sürdüren , bugün yine başkentte Gençlerbirliği'ni de devirmenin planlarını yapıyor. , "Hedefimiz her zamanki gibi 3 puanı alıp dönmek. Bunu yapacak kaliteye ve güce sahibiz" dedi.

  1. 14.12.2019
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