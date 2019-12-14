Göztepe’den Gençler’e gözdağı

Başkentte Ankaragücü galibiyetiyle çıkışını sürdüren Göztepe, bugün yine başkentte Gençlerbirliği'ni de devirmenin planlarını yapıyor. Teknik Direktör İlhan Palut, "Hedefimiz her zamanki gibi 3 puanı alıp dönmek. Bunu yapacak kaliteye ve güce sahibiz" dedi.