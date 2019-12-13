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13 Aralık 2019, Cuma
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Ankara'da seriyi sürdürmek istiyor

Göztepe Ankara'da seriyi sürdürmek istiyor

'de geçen hafta MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-1 mağlup edip yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran , yarın yine Eryaman Stadı'nda ile karşı karşıya gelecek. Saat 17.00'de başlayacak müsabakada görev alacak.

Konuk 'de kart cezalıları Alpaslan ve Soner forma giyemeyecek. Tedavisi süren orta saha Poko da 'ne karşı görev alamayacak. Ankaragücü maçında sakatlanan kaleci Beto ve sol kanat Halil'in ise durumları maç saatinde netlik kazanacak.

Son 3 deplasman maçında , Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü'nü yenerek 9 puan toplayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör İlhan Palut, serinin süreceğini söyledi. Devre arasına kadar maksimum puan toplamak istediklerini belirten genç teknik adam, "Ligde kolay maç yok. Biz yine en iyi mücadelemizi ortaya koyacağız. Önemli eksiklerimiz var ancak kime forma verirsek layıkıyla görevini yerine getirecektir. Hedefimiz her zamanki gibi 3 puanı alıp dönmek. Bunu yapacak kaliteye ve güce sahibiz" ifadelerini kullandı.

Göztepe'nin muhtemel 11'i: Göktuğ (Beto) - Gassama, Titi, Reis, Berkan, Castro, Mossoro, Napoleoni, Yasin (Halil), Serdar, Jerome.

  1. 13.12.2019
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