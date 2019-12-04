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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Kapıyı araladı

Kapıyı araladı

ekibi 42’te Atınç ve 55’te Yasin’in golleriyle öne geçti. 63’te 2 1 Sosseh skoru ilan etti. Sarı-kırmızılılar son 16 turu için avantaj aldı.

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan 5. tur ilk maçında , deplasmanda 1. Lig ekibi 'ü 2-1 yendi. 42. dakikada sol taraftan 'in kullandığı serbest vuruşta topa çok iyi yükselen fileleri sarstı. 26 yaşındaki 1.96'lık stoper bu sezonki ilk golünü kaydetti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

ÇOK ŞIK ASİST

55'te Göztepe organize bir atakla golü buldu. Borges'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan , topuk pasıyla soldan bindiren Yasin Öztekin'i gördü. Yasin, yaptığı asistten sonra bir de fileleri havalandırdı: 0-2. 63'te Murat Paluli'nin geri pasında araya giren Mervan Çelik içeri çevirdi, Sosseh farkı indirdi: 1-2. Göz-Göz, 18 Aralık'ta 'de oynanacak rövanş öncesi son 16 turuna yükselme adına büyük avantaj yakaladı.

KUPA DA ÇOK ÖNEMLİ

Göztepe'nin hocası İlhan Palut, " kadar Ziraat Türkiye Kupası'nı da çok önemsiyoruz. Avrupa açılan kapı olarak görüyoruz. İnşallah kupayı alırız. Karagümrük güçlü bir ekip" diye konuştu.

  1. 4.12.2019
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