Kapıyı araladı

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Göztepe, deplasmanda 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. 42. dakikada sol taraftan Yasin Öztekin'in kullandığı serbest vuruşta topa çok iyi yükselen Atınç Nukan fileleri sarstı. 26 yaşındaki 1.96'lık stoper bu sezonki ilk golünü kaydetti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

ÇOK ŞIK ASİST

55'te Göztepe organize bir atakla golü buldu. Borges'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eren Derdiyok, topuk pasıyla soldan bindiren Yasin Öztekin'i gördü. Yasin, yaptığı asistten sonra bir de fileleri havalandırdı: 0-2. 63'te Murat Paluli'nin geri pasında araya giren Mervan Çelik içeri çevirdi, Sosseh farkı indirdi: 1-2. Göz-Göz, 18 Aralık'ta İzmir'de oynanacak rövanş öncesi son 16 turuna yükselme adına büyük avantaj yakaladı.

KUPA DA ÇOK ÖNEMLİ

Göztepe'nin hocası İlhan Palut, "Süper Lig kadar Ziraat Türkiye Kupası'nı da çok önemsiyoruz. Avrupa açılan kapı olarak görüyoruz. İnşallah kupayı alırız. Karagümrük güçlü bir ekip" diye konuştu.