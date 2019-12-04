Göztepe MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 14. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında dün İstanbul'da Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Göztepe, MKE Ankaragücü maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, pas çalışmasının ardından hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.
Göztepe'de sakatlıkları devam eden Andre Poko ile Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.
- 04.12.2019
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Yorum
Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
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Bir takıma bedel
Toplam 1
Yorum
laz kral sağ ayağını acilen geliştir anca yürürken kullanıyorsun bu yüzden attığının iki katını kaçırdın lütfen sağ ayak çalış
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Görünmeyen kahraman Atiba
Toplam 1
Yorum
murat1903 heykeli dikilesi insan
Göztepe MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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