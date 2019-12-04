Göztepe MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

'in 14. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak , müsabakanın hazırlıklarına başladı. 5. tur ilk maçında dün 'da 'ü 2-1 mağlup eden Göztepe, MKE Ankaragücü maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, pas çalışmasının ardından hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.

'de sakatlıkları devam eden Andre Poko ile Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.

  1. 04.12.2019
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