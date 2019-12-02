Göztepe Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük karşısında avantaj peşinde - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Haberleri Göztepe Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük karşısında avantaj peşinde

'nda karşısında avantaj peşinde

Göztepe Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük karşısında avantaj peşinde

, Kupası 5. tur ilk maçında yarın deplasmanda 1. Lig temsilcisi 'le karşılaşacak. Ligde son 4 maçta mağlubiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ziraat 'nda Yozgatspor 1959 ve Belediyespor'u 3-0'lık skorlarla geçen sarı-kırmızılı ekip, 5. turda Fatih Karagümrük'le mücadele edecek.

Vefa Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak - maçında hakem Özgüç Türkalp düdük çalacak. İlk maçta rakibi karşısında avantajlı bir skor elde etmek isteyen Göztepe, Fatih Karagümrük'le rövanş karşılaşmasında 18 Aralık Çarşamba günü karşılaşacak.

Andre Poko ile genç oyuncular Kerem Atakan Kesgin ve Yusuf Talum'un sakatlıklarının bulunduğu Göztepe'de, Fatih Karagümrük karşısında fazla süre almayan oyuncuların forma giymesi bekleniyor.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, geçen sezon Hatayspor'un başında kupada ekipleri Gençlerbirliği ve 'i saf dışı bırakmış, çeyrek finalde 'da 2-0 yenildiği Galatasaray'ı 'da 4-2 yenmesine rağmen yarı final vizesi alamamıştı.

  1. 02.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük karşısında avantaj peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN