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01 Aralık 2019, Pazar
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Palut’tan 2 kesik

Palut’tan 2 kesik

'nin teknik patronu da ilk 11'de iki değişiklik yaptı. deplasmanında görev alan 'nin yerine cezası biten , Mossoro'nun yerine ise forma giydi.

'nin teknik patronu da ilk 11'de iki değişiklik yaptı. deplasmanında görev alan 'nin yerine cezası biten , Mossoro'nun yerine ise forma giydi.

  1. 1.12.2019
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