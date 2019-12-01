Palut’tan 2 kesik
Göztepe'nin teknik patronu İlhan Palut da ilk 11'de iki değişiklik yaptı. Alanya deplasmanında görev alan Wallace'nin yerine cezası biten Alpaslan, Mossoro'nun yerine ise Napoleoni forma giydi.
Göztepe'nin teknik patronu İlhan Palut da ilk 11'de iki değişiklik yaptı. Alanya deplasmanında görev alan Wallace'nin yerine cezası biten Alpaslan, Mossoro'nun yerine ise Napoleoni forma giydi.
- 1.12.2019
-
Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun son görüntüsü korkuttu!
Toplam 1
Yorum
dfdfdfd fdffdfdf
-
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
Toplam 4
Yorum
KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
-
Kayserispor'dan flaş Emre Demir kararı!
Toplam 1
Yorum
01ADS çocuğu bitirecekler kararlılar
Palut’tan 2 kesik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.