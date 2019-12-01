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01 Aralık 2019, Pazar
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yükselişte

Göztepe yükselişte

, 'in 13. hafta mücadelesinde konuk ettiği ile 2-2 berabere kaldı. Hakem kararlarının çok tartışıldığı maçta Göztepe lehine 1, Fenerbahçe lehine ise 2 gol iptal edilirken Göztepe, ilk penaltının tekrar edilmesi sonrasında golü buldu. Ayrıca, Gustavo 90+1. dakikada çift sarı kattan gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe'yi sahada 10 kişi bıraktı.

'in 13. haftasında ile sahasında 2-2 berabere kalan , yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

ekibi, ligde oynadığı son 4 maçında deplasmanda ve 'u 1-0'lık skorlarla mağlup ederken, iç sahada 'la 0-0 Fenerbahçe ile 2-2 beraber kaldı. Fenerbahçe maçından 1 puan çıkartan sarı kırmızılılar, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, takımıyla çıkmış olduğu 3 lig maçını da kaybetmeyerek güzel bir başlangıca imza attı.

GÖZTEPE'DEN ANKARA ÇIKARMASI
İlk 13 haftayı 17 puanla kapatan sarı kırmızılılar, ligin 14 ve 15. haftasında üst üste 2 deplasman maçı oynayacak. İzmir ekibi, deplasmanlarında puan arayacak. Göztepe ilk olarak 7 Aralık Cumartesi günü Ankaragücü'ne, hemen ardından 14 Aralık Cumartesi günü 'ne konuk olacak. Göztepe, Ankara'daki mesaisinin ardından ligin 16. haftasında sahasında 'ı konuk edecek.

  1. 01.12.2019
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