Göztepe yükselişte

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile sahasında 2-2 berabere kalan Göztepe, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

İzmir ekibi, ligde oynadığı son 4 maçında deplasmanda Trabzonspor ve Alanyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup ederken, iç sahada Yeni Malatyaspor'la 0-0 Fenerbahçe ile 2-2 beraber kaldı. Fenerbahçe maçından 1 puan çıkartan sarı kırmızılılar, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, takımıyla çıkmış olduğu 3 lig maçını da kaybetmeyerek güzel bir başlangıca imza attı.



GÖZTEPE'DEN ANKARA ÇIKARMASI

İlk 13 haftayı 17 puanla kapatan sarı kırmızılılar, ligin 14 ve 15. haftasında üst üste 2 deplasman maçı oynayacak. İzmir ekibi, Ankara deplasmanlarında puan arayacak. Göztepe ilk olarak 7 Aralık Cumartesi günü Ankaragücü'ne, hemen ardından 14 Aralık Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Göztepe, Ankara'daki mesaisinin ardından ligin 16. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.