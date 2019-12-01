Göztepe mucizesi

Göztepe yeni teknik direktörü ile huzuru buldu. Sezona Tamer Tuna ile başlayan ancak istikrarsız sonuçlara imza atan sarı-kırmızılılar, İlhan Palut önderliğinde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Palut yönetiminde Yeni Malatya ile 1-1 berabere kalan, Alanya'yı deplasmanda 1-0 yenen İzmir ekibi, dün akşam da Fenerbahçe'yi ismine, bol sıfırlı yıldızlarına bakmadan sarstı. Güçlü rakibini maçın başından itibaren sağlı sollu sıkıştıran Göztepe, maçın hemen başında öne geçmeyi başardı.



İKİ GOLÜ OFSAYDA TAKILDI

Maçın 7. dakikasında gol Andre Castro'dan geldi. Ayrıca Alpaslan, 63. dakikada tekrarlanan penaltıyı ağlara yolladı. Buna karşılık savunmada fireler veren Göztepe, yakaladığı diğer pozisyonları da gole çeviremeyince galibiyete iki kez yaklaştığı maçta 1 puanla yetindi. İki golü ofsayda takılan ev sahibi takımda, Halil Akbunar etkili futbolu ile alkışı hak etti. Son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak başarılı bir performansa imza atan Göztepe, puanını 17'ye yükseltti. 9. sırada kendisine yer buldu.



DÜNYA BAŞIMA YIKILDI

Dün akşam kaçırdığı penaltı tekrarlanan Alpaslan Öztürk, o anlarda karışık duygular yaşadığını söyledi. Alpaslan, "Bir anda dünyam yıkıldı ama ikinciye golü atınca çok mutlu oldum. Takımın penaltıcısı benim. Atacağımdan emindim. Risk almadan olmuyor. 2. penaltıda daha kendime güvenerek, emin olarak vurdum topa'' dedi.



PALUT: DEVAMI GELECEK

Göztepe'nın hocası İlhan Palut, Fenerbahçe karşısında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. İyi bir futbol ortaya koyduklarını belirten Palut, "Öne geçtik ancak koruyamadık. Hakemin kararları da maça damga vurdu. Buna rağmen iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Devamının geleceğine inanıyorum" dedi.



CASTRO: SONUCA ÜZÜLDÜM

Göztepe'nın golcüsü Andre Castro, kazanamadıkları için üzgün olduğunu söyledi. Castro "Çok iyi bir karşılaşmaydı iki takımda kazanmak için mücadele etti gol attığım için çok mutluyum ama kazanamadığımız için de çok üzgünüm. Çok iyi bir takıma karşı oynadık ve galibiyeti kaçırdık" diye konuştu.