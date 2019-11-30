Göztepe kapalı gişe

Ligde 3 maçtır bileği bükülmeyen Göztepe, Fenerbahçe'ye kilitlendi. İzmir ekibinde parola; galibiyet. Dev maça büyük bir ilgi gösteren sarı- kırmızılı taraftarlar da biletleri, günler öncesinden tüketti. Kariyerinde ilk kez F.Bahçe'ye rakip olacak Teknik Direktör İlhan Palut, "F.Bahçe'ye karşı kendi futbolumuzu, sistemimizi ortaya koyacağız. Çok iyi oynamalıyız artı çok iyi mücadele etmeliyiz" diye iddialı konuştu.