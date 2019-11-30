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30 Kasım 2019, Cumartesi
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kapalı gişe

Göztepe kapalı gişe

Ligde 3 maçtır bileği bükülmeyen , 'ye kilitlendi. ekibinde parola; galibiyet. Dev maça büyük bir ilgi gösteren sarı- kırmızılı taraftarlar da biletleri, günler öncesinden tüketti.

Ligde 3 maçtır bileği bükülmeyen , 'ye kilitlendi. ekibinde parola; galibiyet. Dev maça büyük bir ilgi gösteren sarı- kırmızılı taraftarlar da biletleri, günler öncesinden tüketti. Kariyerinde ilk kez F.Bahçe'ye rakip olacak İlhan Palut, "F.Bahçe'ye karşı kendi futbolumuzu, sistemimizi ortaya koyacağız. Çok iyi oynamalıyız artı çok iyi mücadele etmeliyiz" diye iddialı konuştu.

  1. 30.11.2019
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