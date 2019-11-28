Göztepe Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü. Karşılaşmayı Aziz Kocaoğlu yönetecek.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas çalıştı. İkinci bölümde duran top ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılı ekipte, sağ diz iç yan bağında ikinci derece yaralanma olan Andre Poko, sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması bulunan Yusuf Talum ve sol uyluk ön bölge kasında zorlanma ile ödem olan Kerem Atakan Kesgin idmanda yer almadı.
- 28.11.2019
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
Toplam 1
Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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Galatasaray'da son dakika! Emre Akbaba böyle duyuruldu...
Toplam 1
Yorum
ÖZLENDİN haydi akbaba gel artık
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