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28 Kasım 2019, Perşembe
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maçının hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü 'yi konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü. Karşılaşmayı yönetecek.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas çalıştı. İkinci bölümde duran top ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı ekipte, sağ diz iç yan bağında ikinci derece yaralanma olan Andre Poko, sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması bulunan Yusuf Talum ve sol uyluk ön bölge kasında zorlanma ile ödem olan Kerem Atakan Kesgin idmanda yer almadı.

  1. 28.11.2019
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