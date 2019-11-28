Beto: "Fenerbahçe karşısında Galip gelmek için sahada olacağız"
Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Göztepe'de başarılı file bekçisi Beto, bu maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, ligde bu hafta evlerinde oynayacakları Fenerbahçe maçında taraftarının desteğini arkalarına alarak kazanmak istediklerini söyledi.
"GALİBİYET ALMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"
Süper Lig'in 13. haftasında ağırlayacakları Fenerbahçe maçını da değerlendiren tecrübeli file bekçisi, "Evimizde oynayacağımız Fenerbahçe maçı bizim için çok önemli. Taraftarımızın enerjisini arkamıza alacağız. Aynı mücadelemizle sahada olacağız. Her takım saygı duyduğumuz gibi Fenerbahçe'ye de saygı duyuyoruz. Şu anda bir şey söylemek için henüz erken ama maç için hazırız. Hafta sonunu bekleyip, maç günü galibiyet alabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapıp galibiyet almak için sahada olacağız" ifadelerini kullandı.
- 28.11.2019
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Abdullah Avcı: 3 puan alacağımıza inanıyorum
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Yorum
by V Lafa değil, işe bakılır hoca efendi! Takımın oyununu izlemek işkenceye dönüştü.. Avrupa kupalarından elendik. Ne anlatıyorsun?!
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Garry vites!
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TARAFTAR Gol atamama makinesi Gary vites.
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Fener gibi oynarsan onlar Khimki!
Toplam 1
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TARAFTAR Doymuş basketbolcular artık aldıkları paraya bakıyorlar , ruhlarını kaybetmişer kısaca bu sene başarı hayal.
Beto: "Fenerbahçe karşısında Galip gelmek için sahada olacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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