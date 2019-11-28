Beto: "Fenerbahçe karşısında Galip gelmek için sahada olacağız" - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
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: " karşısında Galip gelmek için sahada olacağız"

Beto: "Fenerbahçe karşısında Galip gelmek için sahada olacağız"

’in 13. haftasında sahasında ile karşılaşacak olan 'de başarılı file bekçisi , bu maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, ligde bu hafta evlerinde oynayacakları Fenerbahçe maçında taraftarının desteğini arkalarına alarak kazanmak istediklerini söyledi.

Takımın 3 haftalık yükselişinde kalesinde sadece bir gol gören Portekizli Kaleci, "Tabi takım oyunu bu; sadece defansın, orta sahanın veya ofansın oyunu değil. Takım olarak ortaya koyduğumuz bir mücadele sonucunda almış olduğumuz puanlar ve yapmış olduğumuz iyi bir defans. Matematiksel olarak bakarsak da gol yemememiz çok önemli, çünkü kalenizde ne kadar gol görmezseniz galibiyete giden yolunuz o kadar yakındır demektir" dedi.

"GALİBİYET ALMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"
'in 13. haftasında ağırlayacakları maçını da değerlendiren tecrübeli file bekçisi, "Evimizde oynayacağımız Fenerbahçe maçı bizim için çok önemli. Taraftarımızın enerjisini arkamıza alacağız. Aynı mücadelemizle sahada olacağız. Her takım saygı duyduğumuz gibi Fenerbahçe'ye de saygı duyuyoruz. Şu anda bir şey söylemek için henüz erken ama maç için hazırız. Hafta sonunu bekleyip, maç günü galibiyet alabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapıp galibiyet almak için sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 28.11.2019
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