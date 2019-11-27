Göztepe Teknik Direktörü Palut: Taraftarımızla istediğimizi alacağız - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Haberleri Göztepe Teknik Direktörü Palut: Taraftarımızla istediğimizi alacağız

Teknik Direktörü Palut: Taraftarımızla istediğimizi alacağız

Göztepe Teknik Direktörü Palut: Taraftarımızla istediğimizi alacağız

Süper Lig'de son 3 maçta yenilgisiz topladığı 7 puanla çıkışa geçen 'de teknik direktör , cumartesi günü iç sahada oynayacakları karşılaşmasında taraftarın desteğiyle galip gelmek istediklerini söyledi.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde açıklamalar yapan genç teknik adam, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Palut, son haftalardaki çıkışlarını hatırlatıp, "Üç maçlık, belki 5 maçlık çıkışlar bu lig için yeterli süreler değil. Bir oyun istikrarı yakalayıp bunu uzun süre götürmek istiyoruz. Bu hafta da bunun önemli dönemeçlerinden birine çıkacağız. güçlü bir takım, zor bir maç oynayacağız. Her ne kadar deplasman karnesi iyi gözükmese de son haftalarda aslında oynadığı her maçı kazanacak kadar oynayan ama bunu skora yansıtamayan bir takım" dedi.

, 'ye kendi felsefelerini oturtmak istediklerini belirterek, "Fenerbahçe maçında da değişen bir şey olmayacak. Kendi futbol felsefemizi ortaya koymaya çalışacağız. Çok iyi oynamamız, bunun üzerine çok iyi mücadele etmemiz gerekecek. Taraftarımızla beraber istediğimiz skorla sahadan ayrılacağız" diye konuştu.

Kalan her maçı ayrı ayrı değerlendirdiklerini ve hepsine kazanmak için çıkacaklarını dile getiren Palut, " maçıyla kağıt üzerinde daha zor görünen bir periyoda girmiştik. Güçlü rakiplerle oynuyorsunuz, bunun dönüşü pozitif olursa takıma bir öz güven geliyor. Yansıtmak istediğiniz oyun için daha büyük adımlar atmış oluyorsunuz" ifademerini kullandı. Sarı-kırmızılılarda Palut, sakatlığı süren Poko'nun ilk yarının kalan maçlarında forma giymesinin zor olduğunu açıkladı.

FENERBAHCE İLK OLACAK

GÖZTEPE'nin dümeninde son 2 maçtır görev yapıp takımıyla henüz yenilgiyle tanışmayan İlhan Palut, Fenerbahçe maçında kariyerinde bir ilki yaşayacak. Daha önce Hatayspor'da 2. Lig ve 1. Lig'de teknik direktörlük yapan 43 yaşındaki Palut, Fenerbahçe karşısına ilk kez teknik adam olarak çıkacak. İlhan Palut, geçen sezon Hatayspor'u çalıştırırken 'nda 'a rakip oldu. Deplasmandaki ilk maçı 2-0 kaybeden Hatay, Palut yönetiminde rakibini evinde geriden gelip 4-2 yense de kupadan elenmekten kurtulamadı. Göztepe, ligde geçen sezon Fenerbahçe'yi 'e 1-0 yenip rövanşı 2-0 kaybetmişti. 2017-18 sezonunda iki takım arasında oynanan ilk maç 2-2 biterken 'daki rövanş 2-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sonuçlandı.

  1. 27.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe Teknik Direktörü Palut: Taraftarımızla istediğimizi alacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN