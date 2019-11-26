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26 Kasım 2019, Salı
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dış sahada yükseliyor

Göztepe dış sahada yükseliyor

'de milli aranın ardından sezonun çıkış yapan ekiplerinden Aytemiz 'u deplasmanda 1-0 yenen , dış saha fobisini yendi. Süper Lig'e 14 yıl sonra tekrar çıktığı sezondan bu yana deplasmanlarda oldukça zorlanan sarı-kırmızılılar, üst üste ve Alanyaspor'u yenerek çok kritik 6 puan topladı.

2017-18 sezonunun ikinci yarısında hiç dış saha galibiyeti alamayan , geçen sezon ise gurbette sadece 3 maç kazanabildi. 2018-19'da 'u 2-1 yenen Göz-Göz, Ankaragücü engelini 'de 3-0'lık skorla aşmıştı.

Küme düşmeme mücadelesi veren Göztepe, şampiyonluk adaylarından 'i de 'da 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Bu sezon da deplasmanlarda kötü sonuçlara imza atan Göztepe, Trabzonspor ve galibiyetleriyle şeytanın bacağını kırdı.

Göztepe, teknik direktör 'nın ayrılmasının ardından 3 haftada 7 puan topladı. 1-0 kazanılan Trabzonspor maçına kaleci antrenörü Suat Arıcan'la çıkan Göztepe, genç teknik adam İlhan Palut yönetiminde ise BTC Turk 'la evinde 1-1 berabere kalıp, Alanya'dan zaferle döndü. Çıkışa geçen ve gözünü üst sıralara çeviren ekibi, cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ile oynayacağı müsabakaya odaklandı. Karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan Göztepe'de orta saha Poko'nun sakatlığı sürerken, defansta görev yapan Alpaslan'ın cezası sona erdi. Alanyaspor maçının son dakikalarında sakatlanan kaleci Beto'nun ise tedavisi sürüyor. Beto'nun Fenerbahçe karşısında sahadaki yerini alması bekleniyor.

  1. 26.11.2019
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