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25 Kasım 2019, Pazartesi
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'de coşku büyük

Göztepe'de coşku büyük

Süper Lig'de sezonun flaş takımlarından Aytemiz 'u deplasmanda 'nun golüyle 1-0 yenen büyük mutluluk yaşadı. 'un ardından gurbette Alanyaspor'u da tek golle geçen sarı-kırmızılılar üst üste 2 deplasman maçından 6 puan çıkarıp üst sıralara tırmandı.

Son 3 karşılaşmada 7 puanı hanesine yazdıran Göz-Göz, istediği gibi başlayamadığı 2019-2020 sezonuna ağırlığını koydu. 'nın yerine göreve getirilen genç teknik direktör da takımıyla ilk galibiyet sevincini yaşadı. Bu sezon genellikle yedek kulübesine mahkum olan orta saha ise attığı müthiş golle geri döndü. Klasını konuşturan Portekizli, forma rekabetinde "Ben de varım" mesajını verdi.

GÖZÜ ÜST SIRALARDA

Ligdeki 4'üncü galibiyetine imza atan artık gözünü üst sıralara çevirdi. Bu hafta 'yi Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda konuk edecek ekibi, kritik karşılaşmanın hazırlıklarına yarın başlayacak. Çok önemli 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını söyleyen teknik patron İlhan Palut, Göztepe'ye iyi bir oyun felsefesi aşılayacaklarını vurguladı. 'un iç sahada ligin en agresif top oynayan, en çok pozisyona giren ve rakibe de az pozisyon veren takımlarından biri olduğunu vurgulayan Palut, "Bizim için çok önemli bir deplasmandı. Bu maça çok iyi hazırlandık. Göztepe'ye kendi oyun felsefemizi oturtmaya çalışıyoruz. Oyuncularım özellikle ilk yarıda bunun reaksiyonunu çok net bir şekilde verdi. Pas oyunu oynayabilen, geriden oyun kurabilen özgüvenli bir takım görüntüsü verdik" dedi.

TARAFTAR DA MUTLU

Alanya'daki son 20 dakikadan çok memnun kaldığını sözlerine ekleyen İlhan Palut, "İlk yarıdaki pas oyununu, güvenli oyunu 90 dakikaya yaymamız gerekiyor. Oyuncularımıza gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Buraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Şu an itibari ile bu galibiyeti unutup önümüzdeki maçlara hazırlanmaya devam edeceğiz ve inşallah çıkışımızı sürdürmeye çalışacağız" yorumunu yaptı. Alanya'da takımlarını yalnız bırakmayan Göztepeli futbolseverler de 90 dakika bitiminde oldukça coşkuluydu. Oyuncuları ve teknik ekibi bağırlarına basan taraftarlar, takımla birlikte İsyan Marşı'nı söyledi ve ortaya çok renkli görüntüler çıktı.

  1. 25.11.2019
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