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24 Kasım 2019, Pazar
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'de : Ara verimli geçti

Göztepe'de İlhan Palut: Ara verimli geçti

'de , sezonun flaş takımı Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. , “İyi durumdayız. Milli arayı iyi geçirdik. Takıma inancım tam. Alanya’dan istediğimiz skorla döneceğiz” dedi.

Sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Alpaslan'ın yanı sıra sakatlıkları süren Poko ile Hüseyin yok. Rakibine karşı son 6 resmi maçı kazanamayan 'de Teknik Direktör , istedikleri skoru alacaklarını söyledi. Palut, "Milli arayı çok verimli geçirdik. İyi durumdayız. Tüm gayreti göstereceğiz. Oyuncularıma inancım tam. Alanya bu sezon özellikle evinde iyi sonuçlar aldı. Ama biz de çıkışa geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

  1. 24.11.2019
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