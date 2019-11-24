Göztepe'de İlhan Palut: Ara verimli geçti

Sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Alpaslan'ın yanı sıra sakatlıkları süren Poko ile Hüseyin yok. Rakibine karşı son 6 resmi maçı kazanamayan Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut, istedikleri skoru alacaklarını söyledi. Palut, "Milli arayı çok verimli geçirdik. İyi durumdayız. Tüm gayreti göstereceğiz. Oyuncularıma inancım tam. Alanya bu sezon özellikle evinde iyi sonuçlar aldı. Ama biz de çıkışa geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.