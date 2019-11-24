Göztepe'de İlhan Palut: Ara verimli geçti
Süper Lig'de Göztepe, sezonun flaş takımı Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. İlhan Palut, “İyi durumdayız. Milli arayı iyi geçirdik. Takıma inancım tam. Alanya’dan istediğimiz skorla döneceğiz” dedi.
Sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Alpaslan'ın yanı sıra sakatlıkları süren Poko ile Hüseyin yok. Rakibine karşı son 6 resmi maçı kazanamayan Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut, istedikleri skoru alacaklarını söyledi. Palut, "Milli arayı çok verimli geçirdik. İyi durumdayız. Tüm gayreti göstereceğiz. Oyuncularıma inancım tam. Alanya bu sezon özellikle evinde iyi sonuçlar aldı. Ama biz de çıkışa geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Göztepe'de İlhan Palut: Ara verimli geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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