Göztepe zorlu Alanya deplasmanında!
Süper Lig'de milli maç arasından önce evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, sezonun flaş takımlarından Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı Alpaslan ve sakatlıkları bulunan Poko ve Hüseyin forma giyemeyecek.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Konuk sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Alpaslan'ın yanı sıra sakatlıkları süren orta saha oyuncuları Poko ile genç Hüseyin forma giyemeyecek.
Rakibi karşısında oynadığı son 6 resmi maçı kazanamayan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, zorlu mücaleden istedikleri skoru alacaklarını söyledi. Milli maç arasını iyi şekilde geçirdiklerini ifade eden genç teknik adam, "İyi durumdayız. Sahada elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Oyuncularıma inancım tam. Alanyaspor bu sezon özellikle evinde iyi sonuçlar aldı. Ancak biz de çıkışa geçmeliyiz" diye konuştu.
Sarı-kırmızılı ekibin Aytemiz Alanyaspor maçındaki muhtemel 11'i şöyle: "Beto - Gassama, Titi, Reis, Berkan, Borges, Soner, Mossoro, Serdar, Napoleoni, Jerome."
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Göztepe zorlu Alanya deplasmanında! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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