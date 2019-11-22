Göztepe’de Reis göreve
Alanya'ya konuk olacak Göztepe'de kulübede görev bekleyen stoperlere gün doğdu. Alpaslan'ın cezası nedeniyle oynayamayacağı maçta, Reis, Atınç Nukan ve Sanneh, Teknik Direktör İlhan Palut'tan forma bekliyor.
Alanya'ya konuk olacak Göztepe'de kulübede görev bekleyen stoperlere gün doğdu. Alpaslan'ın cezası nedeniyle oynayamayacağı maçta, Reis, Atınç Nukan ve Sanneh, Teknik Direktör İlhan Palut'tan forma bekliyor. Altınordu ile oynanan hazırlık maçında sergilediği performansla dikkat çeken Brezilyalı Reis'in formaya yakın olduğu öğrenildi.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Göztepe’de Reis göreve haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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