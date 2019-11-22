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22 Kasım 2019, Cuma
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’de Reis göreve

Göztepe’de Reis göreve

Alanya'ya konuk olacak 'de kulübede görev bekleyen stoperlere gün doğdu. Alpaslan'ın cezası nedeniyle oynayamayacağı maçta, Reis, ve Sanneh, İlhan Palut'tan forma bekliyor.

Alanya'ya konuk olacak 'de kulübede görev bekleyen stoperlere gün doğdu. Alpaslan'ın cezası nedeniyle oynayamayacağı maçta, Reis, ve Sanneh, İlhan Palut'tan forma bekliyor. Altınordu ile oynanan hazırlık maçında sergilediği performansla dikkat çeken Brezilyalı Reis'in formaya yakın olduğu öğrenildi.

  1. 22.11.2019
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