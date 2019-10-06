Göztepe'den gol şov!
İki renktaşın mücadelesinde gülen İzmir ekibi Göztepe oldu. Taraftarı önünde Kayserispor'u konuk eden Göz Göz, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.
İki renktaşın mücadelesinde gülen Göztepe oldu. Taraftarı önünde Kayserispor'u konuk eden Göz Göz, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi, 7. dakikada golü buldu. Soner'in korner atışına ön direkte iyi yükselen Alpaslan, rakiplerine rağmen kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 1-0. 42'de Soner ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-0. 45'te Napoleoni, ilk yarının skorunu belirledi: 3-0. 50. dakikada Berkan'ın ortasına hareketlenen Napoleoni, skoru 4-0'a getirdi.
'GALİBİYETİ HAK ETTİK
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, maçın ardından bir hayli mutluydu. Başlangıç düdüğünden itibaren istekli bir görüntü çizdiklerini belirten Tuna, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Daha iyi yerlere geleceğiz" ifadelerini kullandı.
KARAMAN ÖFKELİ
Alınan farklı yenilginin ardından Kayseri cephesinde üzüntü vardı. Teknik direktör Hikmet Karaman, "Yönetimin başarısız olmasını isteyenler var. Teknik direktörü ve takımı yıpratırsak sıra yönetime gelir diyenler Türkiye'nin gerçeği" dedi.
- 6.10.2019
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Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Göztepe'den gol şov! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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