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06 Ekim 2019, Pazar
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'den gol şov!

Göztepe'den gol şov!

İki renktaşın mücadelesinde gülen ekibi oldu. Taraftarı önünde 'u konuk eden , sahadan 'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

İki renktaşın mücadelesinde gülen oldu. Taraftarı önünde 'u konuk eden , sahadan 'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi, 7. dakikada golü buldu. Soner'in korner atışına ön direkte iyi yükselen Alpaslan, rakiplerine rağmen kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 1-0. 42'de Soner ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-0. 45'te Napoleoni, ilk yarının skorunu belirledi: 3-0. 50. dakikada Berkan'ın ortasına hareketlenen Napoleoni, skoru 4-0'a getirdi.

'GALİBİYETİ HAK ETTİK
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, maçın ardından bir hayli mutluydu. Başlangıç düdüğünden itibaren istekli bir görüntü çizdiklerini belirten Tuna, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Daha iyi yerlere geleceğiz" ifadelerini kullandı.

KARAMAN ÖFKELİ
Alınan farklı yenilginin ardından cephesinde üzüntü vardı. , "Yönetimin başarısız olmasını isteyenler var. Teknik direktörü ve takımı yıpratırsak sıra yönetime gelir diyenler 'nin gerçeği" dedi.

  1. 6.10.2019
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