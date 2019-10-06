Göztepe'den gol şov!

İki renktaşın mücadelesinde gülen Göztepe oldu. Taraftarı önünde Kayserispor'u konuk eden Göz Göz, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi, 7. dakikada golü buldu. Soner'in korner atışına ön direkte iyi yükselen Alpaslan, rakiplerine rağmen kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 1-0. 42'de Soner ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-0. 45'te Napoleoni, ilk yarının skorunu belirledi: 3-0. 50. dakikada Berkan'ın ortasına hareketlenen Napoleoni, skoru 4-0'a getirdi.

'GALİBİYETİ HAK ETTİK

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, maçın ardından bir hayli mutluydu. Başlangıç düdüğünden itibaren istekli bir görüntü çizdiklerini belirten Tuna, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Daha iyi yerlere geleceğiz" ifadelerini kullandı.

KARAMAN ÖFKELİ

Alınan farklı yenilginin ardından Kayseri cephesinde üzüntü vardı. Teknik direktör Hikmet Karaman, "Yönetimin başarısız olmasını isteyenler var. Teknik direktörü ve takımı yıpratırsak sıra yönetime gelir diyenler Türkiye'nin gerçeği" dedi.