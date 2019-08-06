Göztepe Leo Schwechlen'i kadrosuna kattı! Son dakika transfer haberleri - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2019, Salı
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'i kadrosuna kattı! Son dakika transfer haberleri

Göztepe Leo Schwechlen'i kadrosuna kattı! Son dakika transfer haberleri

Son dakika haberine göre; , ile anlaşmaya vardı! Spor Toto ekibi Göztepe, son oalrak Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Leo Schwechlen ile anlaşmaya vardı.

Göztepe, Leo Schwechlen'i resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"2016/2017 ve 2017/2018 sezonlarında 'mizde forma giyen eve geri döndü. Fransız oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.

2005 yılından 2011 yılına kadar Monaco B takımında oynayan Leo ardından sırasıyla Tours, Anorthosis ve Göztepe'mizin formalarını giymiş ve son olarak 2018/19 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 34 maçın tümünde 90 dakika oynayarak 'in en istikrarlı oyuncusu olmuştu.

Leo'ya kulübümüze tekrardan hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

Göztepe Leo Schwechlen'i böyle duyurdu

  1. 06.08.2019
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