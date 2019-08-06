Göztepe Leo Schwechlen'i kadrosuna kattı! Son dakika transfer haberleri
Son dakika haberine göre; Göztepe, Leo Schwechlen ile anlaşmaya vardı! Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, son oalrak Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Leo Schwechlen ile anlaşmaya vardı.
Göztepe, Leo Schwechlen'i resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"2016/2017 ve 2017/2018 sezonlarında Göztepe'mizde forma giyen Leo Schwechlen eve geri döndü. Fransız oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.
2005 yılından 2011 yılına kadar Monaco B takımında oynayan Leo ardından sırasıyla Tours, Anorthosis ve Göztepe'mizin formalarını giymiş ve son olarak 2018/19 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 34 maçın tümünde 90 dakika oynayarak Süper Lig'in en istikrarlı oyuncusu olmuştu.
Leo'ya kulübümüze tekrardan hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
- 06.08.2019
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Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
Göztepe Leo Schwechlen'i kadrosuna kattı! Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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