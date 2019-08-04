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04 Ağustos 2019, Pazar
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Mevlüt Erdinç savaşı

ekiplerinden ile transfer savaşı veriyor. İki kulüp de golcü oyuncu için devreye girdi. 32 yaşındaki golcü için teklifler değerlendirilecek

Santrfor rayan iki takımdan ile Ç.Rize, 'in golcüsü 'e yöneldi. Kadrosunu Crivelli, Muhammet Demir ve Gulbrandsen ile takviye eden Başakşehir'in elinde da bulunuyor. Bu nedenle Mevlüt Erdinç'in forma bulma şansı giderek azalınca Göztepe ile Ç. Rize, yıldız golcü için devreye girdi. İzmir ekibinin 32 yaşındaki santrfor için resmi teklif yapacağı öğrenildi. Diğer yandan Karadeniz temsilcisi de Mevlüt'ü hedefliyor. Geçen sezon kiralık oynadığı Antalya'da 27 maça çıkan milli golcü 14 gol, 3 asist yaptı.
  1. 4.8.2019
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