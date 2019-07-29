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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Serdar Taşçı sesleri

Kadrosuna en az bir stoper katmak için çalışmalarını sürdüren , bonservisi elinde olan için girişimlere başladı. Serdar, geçen sezonu Başakşehir'de tamamladı.

Kadrosuna en az bir stoper katmak için çalışmalarını sürdüren , listesine tanıdık bir ismi ekledi. Sarı-kırmızılıların, son olarak Başakşehir forması giyen 32 yaşındaki 'yla ilgilendiği öğrenildi. Geçen sezonun geldiği İstanbul ekibiyle sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncunun, bonservisinin elinde olması da Göz-Göz'ün iştahını kabartıyor. Kariyerinde Stuttgart, B. Münih ve S. Moskova formaları giyen Taşçı, Başakşehir'de 5 maçta oynamıştı. Önümüzdeki günlerde başarılı savunmacıya teklif iletileceği öğrenilirken; kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Serdar'ın da sıcak bakabileceği belirtildi. Öte yandan sarı-kırmızılı kurmayların, sol bek transferine nokta koymak için yoğun mesai harcadığı kaydedildi.

  1. 29.7.2019
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