Göztepe'den Bursasporlu 2 isme kanca
Stoper ve sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen İzmir ekibi, Ertuğrul Ersoy ile Latovlevici’ye talip oldu. Ayrıca kanat ve forvet için de arayışlar devam ediyor.
Bu sezon Eren Derdiyok, Murat Paluli, Veli Çetin, Bahadır Kırdaroğlu ve Hüseyin Bulut'u renklerine herhangi bir bedel ödemeden bağlayan Göztepe, iki transferi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bu kez küme düşen Bursa'ya gözünü çeviren İzmir temsilcisi, Ertuğrul Ersoy ve Iasmin Latovlevici için girişimlere başladı.
LİSTESİ KABARIK
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in Ertuğrul için Bursa ile görüştüğü belirtildi. Latovlevici'yi ise bedelsiz almanın planlarını yapan Göztepe'nin sol bekte 4 isimle daha teması olduğu öğrenildi. Bu hafta iki transferi bitirmek isteyen İzmir ekibi, hem kanatta hem de forvette oynayabilen bir yabancı isme daha imza attırmayı planlıyor.
- 28.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Göztepe'den Bursasporlu 2 isme kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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