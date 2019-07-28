Göztepe'den Bursasporlu 2 isme kanca

Bu sezon Eren Derdiyok, Murat Paluli, Veli Çetin, Bahadır Kırdaroğlu ve Hüseyin Bulut'u renklerine herhangi bir bedel ödemeden bağlayan Göztepe, iki transferi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bu kez küme düşen Bursa'ya gözünü çeviren İzmir temsilcisi, Ertuğrul Ersoy ve Iasmin Latovlevici için girişimlere başladı.

LİSTESİ KABARIK

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in Ertuğrul için Bursa ile görüştüğü belirtildi. Latovlevici'yi ise bedelsiz almanın planlarını yapan Göztepe'nin sol bekte 4 isimle daha teması olduğu öğrenildi. Bu hafta iki transferi bitirmek isteyen İzmir ekibi, hem kanatta hem de forvette oynayabilen bir yabancı isme daha imza attırmayı planlıyor.