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28 Temmuz 2019, Pazar
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'den Bursasporlu 2 isme kanca

Göztepe'den Bursasporlu 2 isme kanca

Stoper ve sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen ekibi, ile Latovlevici’ye talip oldu. Ayrıca kanat ve forvet için de arayışlar devam ediyor.

Bu sezon , Murat Paluli, Veli Çetin, Bahadır Kırdaroğlu ve Hüseyin Bulut'u renklerine herhangi bir bedel ödemeden bağlayan , iki transferi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bu kez küme düşen 'ya gözünü çeviren temsilcisi, ve Iasmin Latovlevici için girişimlere başladı.

LİSTESİ KABARIK
Göztepe Başkanı 'in Ertuğrul için Bursa ile görüştüğü belirtildi. Latovlevici'yi ise bedelsiz almanın planlarını yapan Göztepe'nin sol bekte 4 isimle daha teması olduğu öğrenildi. Bu hafta iki transferi bitirmek isteyen İzmir ekibi, hem kanatta hem de forvette oynayabilen bir yabancı isme daha imza attırmayı planlıyor.

  1. 28.7.2019
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