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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Gurbetçi maestro

Gurbetçi maestro

ekibi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzon’un da ilgilendiği 20 yaşındaki orta sahayla 5 yıllık imza attı. , Dortmund’un altyapısında son iki sezonda, 35 maçta 10 gol, 9 asist üretti.

Süper Lig'de geçen sezon yaşadığı travmayı tekrar yaşamamak için transferde titiz davranan , B.Dortmund altyapısının dikkat çeken isimlerinden 'u kadrosuna kattı. Göz-Göz, 20 yaşındaki genç maestroyla 5 yıllık imza attı. G.Saray, F.Bahçe ve Trabzon'un da ilgilendiği Bulut, son 2 sezonda oynadığı 35 maçta yaptığı 10 gol, 9 asistle öne çıktı. Genç orta saha, 'ın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

BORNOVA YİNE KAPALI GİŞE
Göztepe'de geçtiğimiz günlerde satışa çıkarılan maraton ve numaralı tribün kombineleri de tükendi. Ligin ikinci yarısında kendi stadına geçeceği için sarı-kırmızılılar, yarım sezonluk kombine çıkarırken, Göztepeli taraftarlar çıkarılan kombinelere adeta hücum etti. Kale arkası tribünde ise tıpkı geçen sezon olduğu gibi kombine satışı yapılmadı. Bu tribünün biletleri maçlardan önce satışa sunulacak.

YERLi HAREKATI
Göztepe, transferde futbolculara yöneldi. Kadrosundaki yabancı futbolcuların birçoğuyla yollarını ayırmaya çalışan sarı-kırmızılılar, G.Saray'dan , Hatayspor'dan Murat Paluli, Menemenspor'dan Veli Çetin, Pendikspor'dan Bahadır Kırdaroğlu'nun ardından B.Dortmund'dan Hüseyin Bulut'u da alarak, 5. yerli transferini gerçekleştirdi.

  1. 24.7.2019
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