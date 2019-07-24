Gurbetçi maestro

Süper Lig'de geçen sezon yaşadığı travmayı tekrar yaşamamak için transferde titiz davranan Göztepe, B.Dortmund altyapısının dikkat çeken isimlerinden Hüseyin Bulut'u kadrosuna kattı. Göz-Göz, 20 yaşındaki genç maestroyla 5 yıllık imza attı. G.Saray, F.Bahçe ve Trabzon'un da ilgilendiği Bulut, son 2 sezonda oynadığı 35 maçta yaptığı 10 gol, 9 asistle öne çıktı. Genç orta saha, Milli Takımımız'ın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.



BORNOVA YİNE KAPALI GİŞE

Göztepe'de geçtiğimiz günlerde satışa çıkarılan maraton ve numaralı tribün kombineleri de tükendi. Ligin ikinci yarısında kendi stadına geçeceği için sarı-kırmızılılar, yarım sezonluk kombine çıkarırken, Göztepeli taraftarlar çıkarılan kombinelere adeta hücum etti. Kale arkası tribünde ise tıpkı geçen sezon olduğu gibi kombine satışı yapılmadı. Bu tribünün biletleri maçlardan önce satışa sunulacak.



YERLi HAREKATI

Göztepe, transferde yerli futbolculara yöneldi. Kadrosundaki yabancı futbolcuların birçoğuyla yollarını ayırmaya çalışan sarı-kırmızılılar, G.Saray'dan Eren Derdiyok, Hatayspor'dan Murat Paluli, Menemenspor'dan Veli Çetin, Pendikspor'dan Bahadır Kırdaroğlu'nun ardından B.Dortmund'dan Hüseyin Bulut'u da alarak, 5. yerli transferini gerçekleştirdi.