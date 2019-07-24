Gurbetçi maestro
İzmir ekibi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzon’un da ilgilendiği 20 yaşındaki orta sahayla 5 yıllık imza attı. Hüseyin Bulut, Dortmund’un altyapısında son iki sezonda, 35 maçta 10 gol, 9 asist üretti.
Süper Lig'de geçen sezon yaşadığı travmayı tekrar yaşamamak için transferde titiz davranan Göztepe, B.Dortmund altyapısının dikkat çeken isimlerinden Hüseyin Bulut'u kadrosuna kattı. Göz-Göz, 20 yaşındaki genç maestroyla 5 yıllık imza attı. G.Saray, F.Bahçe ve Trabzon'un da ilgilendiği Bulut, son 2 sezonda oynadığı 35 maçta yaptığı 10 gol, 9 asistle öne çıktı. Genç orta saha, Milli Takımımız'ın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.
BORNOVA YİNE KAPALI GİŞE
Göztepe'de geçtiğimiz günlerde satışa çıkarılan maraton ve numaralı tribün kombineleri de tükendi. Ligin ikinci yarısında kendi stadına geçeceği için sarı-kırmızılılar, yarım sezonluk kombine çıkarırken, Göztepeli taraftarlar çıkarılan kombinelere adeta hücum etti. Kale arkası tribünde ise tıpkı geçen sezon olduğu gibi kombine satışı yapılmadı. Bu tribünün biletleri maçlardan önce satışa sunulacak.
YERLi HAREKATI
Göztepe, transferde yerli futbolculara yöneldi. Kadrosundaki yabancı futbolcuların birçoğuyla yollarını ayırmaya çalışan sarı-kırmızılılar, G.Saray'dan Eren Derdiyok, Hatayspor'dan Murat Paluli, Menemenspor'dan Veli Çetin, Pendikspor'dan Bahadır Kırdaroğlu'nun ardından B.Dortmund'dan Hüseyin Bulut'u da alarak, 5. yerli transferini gerçekleştirdi.
- 24.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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