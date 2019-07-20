Göztepe'de hedef panzer
Sarı-kırmızılı ekip, 30 yaşındaki Alman stoper Daniel Schwaab’ı gündemine aldı. Geçen sezon PSV’de 39 maça çıkan savunmacının bonservisi elinde bulunuyor.
Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veren Göztepe'nin, Alman savunmacı Daniel Schwaab ile ilgilendiği öğrenildi. Üç yıldır PSV'de top koşturan 30 yaşındaki stoper, sözleşmesinin bitmesinin ardından Hollanda ekibiyle yollarını ayırmıştı. Sarıkırmızılı kurmayların Schwaab'la ilgili nabız yokladığı bildirilirken; teknik direktör Tamer Tuna'nın da tecrübeli oyuncuya olumlu baktığı ifade edildi. İstikrarlı oyunuyla dikkat çeken Alman oyuncu, PSV formasıyla üç yılda 106 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. Schwaab; Leverkusen, Stuttgart ve Freiburg'un yanı sıra Almanya U21'le de 24 maça çıktı.
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filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
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mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
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