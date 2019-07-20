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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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'de hedef panzer

Göztepe'de hedef panzer

Sarı-kırmızılı ekip, 30 yaşındaki Alman stoper ’ı gündemine aldı. Geçen sezon ’de 39 maça çıkan savunmacının bonservisi elinde bulunuyor.

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veren 'nin, Alman savunmacı ile ilgilendiği öğrenildi. Üç yıldır 'de top koşturan 30 yaşındaki stoper, sözleşmesinin bitmesinin ardından ekibiyle yollarını ayırmıştı. Sarıkırmızılı kurmayların Schwaab'la ilgili nabız yokladığı bildirilirken; teknik direktör 'nın da tecrübeli oyuncuya olumlu baktığı ifade edildi. İstikrarlı oyunuyla dikkat çeken Alman oyuncu, PSV formasıyla üç yılda 106 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. Schwaab; Leverkusen, Stuttgart ve Freiburg'un yanı sıra U21'le de 24 maça çıktı.

  1. 20.7.2019
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