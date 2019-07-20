Göztepe'de hedef panzer

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veren Göztepe'nin, Alman savunmacı Daniel Schwaab ile ilgilendiği öğrenildi. Üç yıldır PSV'de top koşturan 30 yaşındaki stoper, sözleşmesinin bitmesinin ardından Hollanda ekibiyle yollarını ayırmıştı. Sarıkırmızılı kurmayların Schwaab'la ilgili nabız yokladığı bildirilirken; teknik direktör Tamer Tuna'nın da tecrübeli oyuncuya olumlu baktığı ifade edildi. İstikrarlı oyunuyla dikkat çeken Alman oyuncu, PSV formasıyla üç yılda 106 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. Schwaab; Leverkusen, Stuttgart ve Freiburg'un yanı sıra Almanya U21'le de 24 maça çıktı.