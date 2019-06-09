Göztepe'den Mevlüt atağı – Fotomaç – 09 Haziran 2019
09 Haziran 2019, Pazar
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'den Mevlüt atağı

Göztepe'den Mevlüt atağı

Göz-Göz, kiralık oynadığı Antalya’da 14 gol atan 32 yaşındaki santrforun peşinde. Mevlüt’ün de teklife sıcak baktığı öğrenildi.

'de yeni sezonda, geçtiğimiz sezon yaşadığı korkulu rüyayı görmek istemeyen , transfer listesini genişletiyor. Hücuma takviye hazırlığındaki ekibinin, 'in milli golcüsü 'i gündemine aldığı öğrenildi. Geçen sezon 'da kiralık olarak forma giyen Başakşehirli santrforun turuncu-lacivertlilerle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

TEKLİF YAĞIYOR
Antalyaspor, takımda iyi bir sezon geçiren 32 yaşındaki yıldızın bonservisini almak isterken, ve 'un da talip olduğu doğumlu gurbetçi futbolcunun, Göztepe'ye gelmeye daha sıcak baktığı bildirildi. Sağ ve sol kanatta da görev alabilen Mevlüt, geçen sezon 5'i turuncu-lacivertlilerde olmak üzere 27 karşılaşmada forma giyerken, 14 gol, 3 asistle dikkatleri üzerine çekti.

  1. 9.6.2019
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