Olcay Şahan Göztepe'ye – Fotomaç – 05 Haziran 2019
05 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Haberleri Olcay Şahan Göztepe'ye

'ye

Olcay Şahan Göztepe'ye

Sil-baştan takım kuracak olan ekibi; , Jahovic, , Davidson ve Castro’nun ardından ’ı da radarına aldı.

sezonunu oldukça hareketli geçirmesi beklenen , yıldız futbolcuları listesine eklemeyi sürdürüyor. 'den , 'dan Jahovic, 'tan ayrılan , P.Glory'den Davidson, Necaxa'dan Castro gibi isimlerle temasa geçen sarı-kırmızılıların, 'dan ayrılan için de girişimlere başladığı öğrenildi. 32 yaşındaki kanat oyuncusunu, Teknik Direktör Tamer Tuna'nın çok istediği vurgulandı.

TAMER TUNA'NIN ESKİ ÖĞRENCİSİ
Olcay Şahan'la 2016-17'de Beşiktaş'ta çalışan Tuna'nın, Göztepe'ye transferi için Başkan 'e rapor verdiği bildirildi. 32 yaşındaki yıldıza, birçok kulübünün de teklif götürdüğü öne sürüldü. 'da Kaiserslautern'den 2012-2013'te Beşiktaş'a transfer olan tecrübeli futbolcu, 2016-17'de devre arasında Trabzon'a imza attı. Geçen sezon 19 lig maçında, 2 gol, 3 asist üreten Olcay, 29 kez de A 'da ter döktü ve 2 gol attı.

  1. 5.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Olcay Şahan Göztepe'ye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN