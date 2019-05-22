"Süper Lig'de devam etmek istiyoruz"
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Kulübü Başkan Vekili : 'de devam etmek istiyoruz

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya: Süper Lig'de devam etmek istiyoruz

Kulübü Başkan Vekili ligin son haftası öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Papatya, "En büyük önceliğimiz rakiplerimizin ne yaptığına bakmaksızın maçını kazanmak. 'de devam etmek istiyoruz." dedi.

Spor Toto ekiplerinden 'nin kulüp başkan vekili , ligin son haftası öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Papatya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 Mayıs Pazar günü ile çok kritik maça çıkacaklarını söyledi.

Rakiplerinin geçen hafta aldığı sonuçla ligde kaldığını hatırlatan Papatya, "Kazanmaya çıkacağız. Hiçbir şey bitmedi. En büyük önceliğimiz rakiplerimizin ne yaptığına bakmaksızın MKE Ankaragücü maçını kazanmak. Bu ligde devam etmek istiyoruz. İnancım 5 hafta önce olduğu gibi yüzde 100." ifadelerini kullandı.

Bugün bir bölgesel gazetede kulübün Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 'a devredileceğine dair haberin çıktığını ifade eden Papatya, Göztepe'nin 'in takımı olduğunu, Özilhan ile 1,5-2 sene önce Bornova'da statta yapılacak işlerle ilgili görüştüklerini, bunun dışında başka bir şey olmadığını kaydetti.

Papatya, geçen hafta deplasmanında hiçbir sorun yaşamadıkları için halkına, Kulübüne ve emniyet güçlerine teşekkür etti.

  1. 22.05.2019
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