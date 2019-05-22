Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya: Süper Lig'de devam etmek istiyoruz
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya ligin son haftası öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Papatya, "En büyük önceliğimiz rakiplerimizin ne yaptığına bakmaksızın MKE Ankaragücü maçını kazanmak. Süper Lig'de devam etmek istiyoruz." dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, ligin son haftası öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.
Papatya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 Mayıs Pazar günü MKE Ankaragücü ile çok kritik maça çıkacaklarını söyledi.
Rakiplerinin geçen hafta aldığı sonuçla ligde kaldığını hatırlatan Papatya, "Kazanmaya çıkacağız. Hiçbir şey bitmedi. En büyük önceliğimiz rakiplerimizin ne yaptığına bakmaksızın MKE Ankaragücü maçını kazanmak. Bu ligde devam etmek istiyoruz. İnancım 5 hafta önce olduğu gibi yüzde 100." ifadelerini kullandı.
Bugün bir bölgesel gazetede kulübün Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'a devredileceğine dair haberin çıktığını ifade eden Papatya, Göztepe'nin İzmir'in takımı olduğunu, Özilhan ile 1,5-2 sene önce Bornova'da statta yapılacak işlerle ilgili görüştüklerini, bunun dışında başka bir şey olmadığını kaydetti.
Papatya, geçen hafta deplasmanında hiçbir sorun yaşamadıkları için Bursa halkına, Bursaspor Kulübüne ve emniyet güçlerine teşekkür etti.
- 22.05.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya: Süper Lig'de devam etmek istiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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