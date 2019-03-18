Göztepe'ye rakip tesellisi – Fotomaç – 18 Mart 2019
18 Mart 2019, Pazartesi
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'ye rakip tesellisi

Göztepe'ye rakip tesellisi

Spor Toto Süper Lig'de 'a tek golle boyun eğip galibiyet hasretini 5 maça çıkaran ve 27 puanla düşme potasından kurtulamayan , alt sıralardaki rakiplerinin aldığı sonuçlarla moral buldu.

Spor Toto Süper Lig'de 'a tek golle boyun eğip galibiyet hasretini 5 maça çıkaran ve 27 puanla düşme potasından kurtulamayan , alt sıralardaki rakiplerinin aldığı sonuçlarla moral buldu. Lige tutunma yolunda kalan 8 maçta özellikle ve Ankaragücü ile amansız bir yarışa girecek sarı-kırmızılılar, iki takımın da yenilmesiyle rahatladı.

Sıralamada 31 puanla 14. basamakta yer alan Ankaragücü, deplasmanından 3-1 yenik ayrılırken, 28 puanlı 15. Bursaspor ise evinde 2-0 öne geçtiği maçta şampiyonluk adayı 'a 3-2 yenilmekten kurtulamadı. Hem Ankaragücü hem de Bursaspor'un mağlup olmasıyla puan farkını koruyan Göztepe psikolojik olarak çok rahatladı.

Puan farkının açılmaması nedeniyle milli araya ümitli giren Göztepe, rakiplerine göre fikstür avantajını da elde etti. Önündeki 8 maçın 5'ini Bornova Stadı'nda oynayacak olan ekibi sadece 3 dış saha maçına çıkacak. Bursaspor ise tam tersi 3 karşılaşmayı evinde oynayıp 5 sınavını gurbette verecek. Ankaragücü ise rakiplerini 4 maçta evinde ağırlayıp, 4 deplasmana çıkacak. Milli arada 3 gün izin yapacak Göztepe, çarşamba günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde toplanıp Akhisarspor maçının hazırlaklarına başlayacak. Arayı boş geçirmek istemeyen Göz-Göz, bir de hazırlık karşılaşması oynayacak. Göztepe'nin özel maçı Altınordu ile yapması bekleniyor.

  1. 18.03.2019
  2. Güncelleme: 18.03.2019 13:54
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