Öztürk: Pes etmeyeceğiz – Fotomaç – 17 Mart 2019
17 Mart 2019, Pazar
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Öztürk: Pes etmeyeceğiz

Öztürk: Pes etmeyeceğiz
Göztepeli , "Zorlu bir müsabaka olacağını biliyorduk. Malesef yenildik. Önümüzde çok önemli 3 maç var. Ben ve takım arkadaşlarım, yönetim, camia olarak inanmış durumdayız. Bu 3 hafta iyi hazırlanıp Akhisar karşısına yüzde yüz inanarak çıkacağız. Sonuna kadar pes etmeyeceğiz" dedi
  1. 17.3.2019
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