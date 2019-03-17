Öztürk: Pes etmeyeceğiz
Göztepeli Alpaslan Öztürk, "Zorlu bir müsabaka olacağını biliyorduk. Malesef yenildik. Önümüzde çok önemli 3 maç var. Ben ve takım arkadaşlarım, yönetim, camia olarak inanmış durumdayız. Bu 3 hafta iyi hazırlanıp Akhisar karşısına yüzde yüz inanarak çıkacağız. Sonuna kadar pes etmeyeceğiz" dedi
- 17.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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