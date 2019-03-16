Göztepe’den Beşiktaş'a gözdağı

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkaran ve 27 puanla düşme potasından kurtulamayan Göztepe bugün, şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş'la deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Hafta boyunca yönetimin tesislerde üs kurup takıma moral ve motivasyon desteği verdiği sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Tamer Tuna da çok iddialı. Beşiktaş deplasmanına zafer parolasıyla gideceklerini belirten Tamer Tuna, "Takımımın ligde kalacağına eminim. Beşiktaş'a karşı en iyi mücadeleyi göstereceğimize inanıyorum. Göztepe gibi oynayacağız. Mutlak galibiyete ihtiyacımız var. Herkes formanın hakkını verecek" sözleriyle sarı-kırmızılı camiaya galibiyet sözü verdi.

Sezonun ilk yarısında güçlü rakiplerini Jerome ve Reis'in golleriyle yendiklerini hatırlatan genç çalıştırıcı, Vodafone Park'ta da yine kazanan taraf olmak için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi. İzmir ekibinde sakatlıkları süren sol bek Traore ile orta saha Atakan Kesgin yok. Cezası biten stoper Kadu ise sahada olacak.



BETO'YA MİLLİ DAVET

İzmir ekibinde, kurtardığı penaltılarla adından söz ettiren Portekizli kaleci Beto, Milli Takım'a çağrıldı. Teknik Direktör Fernando Santos, 22 ve 25 Mart'ta Ukrayna ile Sırbistan'la oynayacakları karşılaşmaların kadrosuna 36 yaşındaki tecrübeli eldiveni de davet etti.