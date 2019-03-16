Göztepe’den Beşiktaş'a gözdağı
16 Mart 2019, Cumartesi
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’den 'a gözdağı

Göztepe’den Beşiktaş'a gözdağı

Genç çalıştırıcı, ’ı ’de 2-0’la devirdiklerini hatırlatıp, “’a karşı en iyi mücadeleyi göstereceğimize inanıyorum. gibi oynayacağız” diye iddialı konuştu.

'de geçen hafta evinde ile golsüz berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkaran ve 27 puanla düşme potasından kurtulamayan bugün, şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen 'la deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Hafta boyunca yönetimin tesislerde üs kurup takıma moral ve motivasyon desteği verdiği sarı-kırmızılılarda da çok iddialı. Beşiktaş deplasmanına zafer parolasıyla gideceklerini belirten Tamer Tuna, "Takımımın ligde kalacağına eminim. Beşiktaş'a karşı en iyi mücadeleyi göstereceğimize inanıyorum. Göztepe gibi oynayacağız. Mutlak galibiyete ihtiyacımız var. Herkes formanın hakkını verecek" sözleriyle sarı-kırmızılı camiaya galibiyet sözü verdi.
Sezonun ilk yarısında güçlü rakiplerini Jerome ve Reis'in golleriyle yendiklerini hatırlatan genç çalıştırıcı, Vodafone Park'ta da yine kazanan taraf olmak için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi. ekibinde sakatlıkları süren sol bek Traore ile orta saha Atakan Kesgin yok. Cezası biten stoper Kadu ise sahada olacak.

BETO'YA MİLLİ DAVET
İzmir ekibinde, kurtardığı penaltılarla adından söz ettiren Portekizli kaleci Beto, 'a çağrıldı. Teknik Direktör Fernando Santos, 22 ve 25 Mart'ta ile 'la oynayacakları karşılaşmaların kadrosuna 36 yaşındaki tecrübeli eldiveni de davet etti.

  1. 16.3.2019
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