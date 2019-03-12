Göztepe'nin en kısır sezonu 

Bu sene gol yollarında büyük sıkıntı çeken sarı-kırmızılılar 25 haftada rakip filelere sadece 26 gol bırakarak ligin en az üreten ekiplerinden biri oldu. Geçen sezon 25 haftada Süper Lig'de 38 kez ağları sarsan Göztepe, 2016-17'de 1. Lig'de Play-Off şampiyonu olduğu dönemde yine 25 maç sonunda 38 gol atmayı başardı. Göztepe 2015-16'da 1. Lig'de 29 golle oynarken, 2. Lig'de şampiyonluk yaşadığı 2014-15'te ise 39 kez sevinç yaşadı. Bu sezon özellikle golcülerinden verim alamayan, devre arasında santrfor takviyesi de yapmayan İzmir ekibi, 10 maçı gol atamadan tamamladı.



Ligde 2 Galatasaray maçının anı sıra, Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor, Medipol Başakşehir, Antalyaspor, Sivasspor, Bursaspor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya karşı gol sevinci yaşayamayan Göz-Göz'de forvetlerden Jerome 3, Deniz Kadah 2, Ghilas da 1 gol atabildi. Osmanlıspor'dan kiralanıp ilk devre forma giyen Arnavut futbolcu Cikalleshi ise Süper Lig'de Göztepe formasıyla gol sevinci yaşayamadan Akhisarspor'un yolunu tuttu. Genç forvet Samed Ali de yine siftah yapamadan ara dönemde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a gitti. Bu hafta İstanbul'da Beşiktaş'ın misafiri olacak İzmir ekibinde bitime 9 hafta kala ortaya çıkan tablo taraftarı endişelendirdi. Teknik direktör Tamer Tuna ise sezon sonu kümede kalan tarafın kendileri olacağını yineledi.