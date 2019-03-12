Göztepe'nin en kısır sezonu 
12 Mart 2019, Salı
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'nin en kısır sezonu

Göztepe'nin en kısır sezonu

Spor Toto 'de evinde ile 0-0 berabere kalıp 27 puanla düşme hattından kurtulamayan , son 5 yılın en kısır sezonunu yaşıyor.

Bu sene gol yollarında büyük sıkıntı çeken sarı-kırmızılılar 25 haftada rakip filelere sadece 26 gol bırakarak ligin en az üreten ekiplerinden biri oldu. Geçen sezon 25 haftada 'de 38 kez ağları sarsan , 2016-17'de 1. Lig'de Play-Off şampiyonu olduğu dönemde yine 25 maç sonunda 38 gol atmayı başardı. Göztepe 2015-16'da 1. Lig'de 29 golle oynarken, 2. Lig'de şampiyonluk yaşadığı 2014-15'te ise 39 kez sevinç yaşadı. Bu sezon özellikle golcülerinden verim alamayan, devre arasında santrfor takviyesi de yapmayan ekibi, 10 maçı gol atamadan tamamladı.

Ligde 2 maçının anı sıra, Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor, , , , , ve 'ya karşı gol sevinci yaşayamayan Göz-Göz'de forvetlerden Jerome 3, Deniz Kadah 2, Ghilas da 1 gol atabildi. 'dan kiralanıp ilk devre forma giyen Arnavut futbolcu Cikalleshi ise Süper Lig'de Göztepe formasıyla gol sevinci yaşayamadan Akhisarspor'un yolunu tuttu. Genç forvet Samed Ali de yine siftah yapamadan ara dönemde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a gitti. Bu hafta 'da 'ın misafiri olacak İzmir ekibinde bitime 9 hafta kala ortaya çıkan tablo taraftarı endişelendirdi. Teknik direktör ise sezon sonu kümede kalan tarafın kendileri olacağını yineledi.

  1. 12.03.2019
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