Tamer Tuna: 'Yerimiz burası değil'
Ateş hattındaki Göztepe’de Tamer Tuna, Kasımpaşa maçı öncesi, “Yerimiz burası değil. Kenetlenerek yeniden yükseleceğiz” dedi
KENETLENECEĞİZ
YİNE 28 puana sahip 13. Rizespor ise 10 maçtır yenilmeyen Kayseri'yi ağırlayacak. Tamer Tuna, kalan 10 haftada her maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Genç teknik adam, "Göztepe'nin yeri alt sıralar olamaz. Kenetlenerek yeniden tırmanışa geçeceğiz" diye iddialı konuştu.
Göztepe, Kasımpaşa karşısında mutlak 3 puan hedefliyor.
POKO İÇİN YOĞUN SEFERBERLİK
ZMİR'DE oynayacağı Kasımpaşa maçını adeta bir final karşılaşması gibi gören Göztepe'de, cezası ve sakatlığı bulunan oyuncular, teknik heyetin keyfini kaçırıyor. GözGöz'de Brezilyalı stoper Kadu kart cezalısı, sol bek Traore sakat. Mide rahatsızlığı geçiren Poko'nun ise karşılaşmaya yetiştirilmesi için yoğun bir çaba sarf ediliyor.
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI
TFF ve Süper Lig kulüpleri, Kadınlar Günü'nü kutladı. TFF, mesajında, "Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutlar; sevgi, fedakarlık ve emekleriyle toplumumuza ilham kaynağı olan tüm kadınlarımıza sağlık, başarı ve mutluluk dileriz" ifadelerine yer verdi.
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'ŞAMPİYONLUK İÇİN ERKEN'
Kasımpaşa'da kötü bir dönem geçiren Mustafa Denizli, yeni bir şampiyonluk ön görüsünde bulundu. Denizli, "30 puanın alınılabileceği bir yerde bu aradaki 8 puan fark, ayrıca da bu takımların birbirleriyle oynayacağını düşündüğümüzde, bir takımı şampiyon ilan etmek bence çok erken" dedi.
ANKARAGÜCÜ LİGDE KALACAK
ANKARAGÜCÜ'NÜN devre arasında transfer ettiği Yunan futbolcusu Stelios Kitsiou, ligde kalacaklarına inandığını söyledi. Kitsiou, "Bu takımın ligden düşmesini hiç istemiyorum. Önemli olan şey; takımı ligde tutmak. Takım olarak iyi bir hava yakaladık. Ligde kalacağız" ifadelerini kullandı.
- 9.3.2019
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uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
Tamer Tuna: 'Yerimiz burası değil' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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