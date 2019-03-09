Tamer Tuna: 'Yerimiz burası değil'
09 Mart 2019, Cumartesi
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: 'Yerimiz burası değil'

Tamer Tuna: 'Yerimiz burası değil'

Ateş hattındaki ’de , maçı öncesi, “Yerimiz burası değil. Kenetlenerek yeniden yükseleceğiz” dedi

'yla 1-1 berabere kalıp 26 puanla düşme hattına gerileyen , yarın evindeki K.Paşa maçına odaklandı, gözünü de alttaki rakiplerine çevirdi. 27 puanlı 15. sıradaki , 30 puanlı 12. A.Gücü, 28 puanlı 14. F.Bahçe de lider deplasmanında ter dökecek.

KENETLENECEĞİZ
YİNE 28 puana sahip 13. Rizespor ise 10 maçtır yenilmeyen Kayseri'yi ağırlayacak. , kalan 10 haftada her maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Genç teknik adam, "Göztepe'nin yeri alt sıralar olamaz. Kenetlenerek yeniden tırmanışa geçeceğiz" diye iddialı konuştu.
Göztepe, karşısında mutlak 3 puan hedefliyor.

POKO İÇİN YOĞUN SEFERBERLİK
ZMİR'DE oynayacağı Kasımpaşa maçını adeta bir final karşılaşması gibi gören Göztepe'de, cezası ve sakatlığı bulunan oyuncular, teknik heyetin keyfini kaçırıyor. GözGöz'de Brezilyalı stoper Kadu kart cezalısı, sol bek Traore sakat. Mide rahatsızlığı geçiren Poko'nun ise karşılaşmaya yetiştirilmesi için yoğun bir çaba sarf ediliyor.


DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI
TFF ve Süper Lig kulüpleri, Kadınlar Günü'nü kutladı. TFF, mesajında, "Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutlar; sevgi, fedakarlık ve emekleriyle toplumumuza ilham kaynağı olan tüm kadınlarımıza sağlık, başarı ve mutluluk dileriz" ifadelerine yer verdi.
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'ŞAMPİYONLUK İÇİN ERKEN'
Kasımpaşa'da kötü bir dönem geçiren Mustafa Denizli, yeni bir şampiyonluk ön görüsünde bulundu. Denizli, "30 puanın alınılabileceği bir yerde bu aradaki 8 puan fark, ayrıca da bu takımların birbirleriyle oynayacağını düşündüğümüzde, bir takımı şampiyon ilan etmek bence çok erken" dedi.

ANKARAGÜCÜ LİGDE KALACAK
ANKARAGÜCÜ'NÜN devre arasında transfer ettiği Yunan futbolcusu Stelios Kitsiou, ligde kalacaklarına inandığını söyledi. Kitsiou, "Bu takımın ligden düşmesini hiç istemiyorum. Önemli olan şey; takımı ligde tutmak. Takım olarak iyi bir hava yakaladık. Ligde kalacağız" ifadelerini kullandı.
  1. 9.3.2019
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