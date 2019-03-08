Göztepe için fırsat haftası
08 Mart 2019, Cuma
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için fırsat haftası

Göztepe için fırsat haftası

26 puanla düşme hattına gerileyen , hem pazar günü evinde oynayacağı maçına odaklandı hem de bir gözünü alt sıralardaki rakiplerine çevirdi.

SPOR 'de geçen hafta 'la 1-1 berabere kalıp 26 puanla düşme hattına gerileyen , hem pazar günü evinde oynayacağı maçına odaklandı hem de bir gözünü alt sıralardaki rakiplerine çevirdi.
Sarı-kırmızıların en önemli rakiplerinden 27 puanlı 15. sıradaki ile 30 puanlı 12. Ankaragücü bu hafta birbirleriyle karşılaşırken, 28 puanlı 14. de lider deplasmanına çıkacak. Yine 28 puana sahip 13. ise son haftaların en formda takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak.

Öncelikle Kasımpaşa engelini kayıp yaşamadan geçmek isteyen Göztepe, ardından diğer takımların da puan kaybını bekleyecek. Teknik Direktör Tamer Tuna, kalan 10 haftada her maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Genç teknik adam, "Göztepe'nin yeri alt sıralar olamaz. Kenetlenerek yeniden tırmanışa geçeceğiz" dedi.


Hazırlaklarını sürdüren Göztepe'de stoper Kadu kart cezalısı, sol bek Traore sakat ve orta saha Poko ise hasta.

  1. 08.03.2019
  2. Güncelleme: 08.03.2019 15:41
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