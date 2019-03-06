Göztepe'nin Kasımpaşa hasreti

SPOR Toto Süper Lig'de 26 puanla düşme hattında yer alan Göztepe, pazar günü Bornova Stadı'nda konuk edeceği Kasımpaşa karşısında kabus yaşadı. Sarı-kırmızılılar, İstanbul ekibine karşı son galibiyetini 17 Ekim 1959'da 4-1'lik skorla alırken, 60 yıldır lacivert-beyazlılara karşı üstün gelemedi.

Göztepe son yıllarda Kasımpaşa ile oynadığı 5 maçı da kaybetti. İki takım 2011-2012 sezonunda 1. Lig'de karşı karşıya geldi. Göztepe, Kasımpaşa'ya hem evinde hem de deplasmanda 2-1 yenildi. Ardından geçen sezon Süper Lig'de buluşan iki takımın randevusunda gülen taraf yine Kasımpaşa oldu. Göztepe, ilk yarıda Bornova Stadı'nda rakibine 2-0'lık skorla boyun eğerken, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda da sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sezon İzmir ekibi yine şanssızlığını kıramadı. İstanbul'daki maç 3-1 Kasımpaşa lehine sonuçlandı.



TUNA MOTİVE EDİYOR

Hafta sonu Kasımpaşa karşısında mutlak galibiyet bekleyen Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna takımla yaptığı toplantılarda futbolcularına sonuna kadar güvendiğini dile getirdi. Tuna'nın, "Bizim için her maç final. Tüm camia kenetlendi. Bizler de taraftarımızın önünde iyi futbol sergileyip onlara galibiyet sevinci yaşatmalıyız" dediği öğrenildi. Genç teknik adamın kırmızı kart cezalısı Kadu'nun yerine Kasımpaşa karşısında Reis'e on birde şans vermesi bekleniyor.



Öte yandan biletlerde indirime giden yönetim Kasımpaşa maçı için bilet fiyatlarını VIP 161, numaralı 108, kuzey kale arkası 22 ve misafir tribün biletlerini ise 25.5 TL olarak belirledi.