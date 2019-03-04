Göztepe ateşe düştü



Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de mücadele eden sarı-kırmızılılar alt sıralardaki rakipleri Bursaspor ve Fenerbahçe'nin 24'üncü haftayı kayıpsız geçmesinin ardından tehlikeli bölgeye adım attı. Süper Lig'de ilk defa böyle bir tabloyla karşılaşan camia endişeye kapılırken, sarı-kırmızılılar kalan 10 maçta kurtuluş mücadelesini kazanmak için kenetlendi. Ligdeki ilk maçına çıkan teknik direktör Tamer Tuna, Konya'da çok iyi bir mücadele verdiklerini söyledi. Takımını tebrik eden genç çalıştırıcı, "Son dakikaya kadar iki takımın da kazanabileceği bir maç oynadık. Müsabakanın 90+4'üncü dakikasından penaltıyı kurtarmasak mağlup olabileceğimiz bir karşılaşmayı geride bıraktık" diye konuştu.



Karşılaşmayı değerlendiren Tuna, "İlk yarı açıkçası mental olarak karşılaşmaya hazırdık. Özellikle Konyaspor'un takım halinde hem savunmada ve hücumdaki anlayışı biliyorduk. Maç boyunca 68 uzun top oynadık. Bunda yüzde 34 isabet oranıyla 23 tane isabetli pas atmışız. Bu bizim için geçmişten gelen düşük bir oran. Çok çabuk yön değiştirip, pas bağlantılarıyla hızlı hücum ve dikine oynamak isteğimiz vardı. Bunu ancak ikinci yarı yapabildik. İlk yarı pas bağlantılarında oldukça hatalar yaptık" diye konuştu. Tuna, kalan 10 maçta en iyi mücadeleyi sergileyeceklerini sözlerine ekleyerek, "Bulunduğumuz konumdan çıkacağız. Her karşılaşma bizim açımızdan final olacak. Taraftarımız bize güvensin, inansın. Kasımpaşa maçıyla birlikte çıkışa geçeceğiz" yorumunu yaptı.



SEPİL: "HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil 1-1 sona eren Atiker Konyaspor maçının ardından hakem Abdulkadir Bitigen'i eleştirdi. Sepil yaptığı açıklamada, "Türk hakemleri için hem üzülüyorum hem utanıyorum. Hakem maçı kafasındaki neticeyle bitiremedi. Hata yapılır ama bugün maçta olanları hiç kimse hata olarak izah edemez. Sezon başından beri söylenilen tek şey var. Kritik Ofsayt pozisyonlarında pozisyon kesilmeden devam edip pozisyon sonuçlandıktan sonra VAR'a bakılacaktı. Hakem Abdülkadir Bitigen'e hakkımızı helal etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

BETO YİNE İPTEN ALDI

Göztepe'nin Portekizli kalecisi kaptan Beto, takımını yenilgiden kurtardı. Maçın 90+4'üncü dakikasında Skubic'in penaltısını çıkaran deneyimli file bekçisi bu sezon 3'üncü kez beyaz noktadan gole izin vermedi. Beto, Göztepe'nin deplasmanda 2-1 yendiği Trabzonspor maçında Burak Yılmaz'ın, evinde 2-0 kazandığı Beşiktaş karşılaşmasında ise Oğuzhan Özyakup'un penaltı atışlarını kurtarmıştı. Konya'da yine takımını yenilgiden kurtaran Beto, bir kez daha kahraman olmayı başardı.