Göztepe’den büyük tepki – Fotomaç – 02 Mart 2019
02 Mart 2019, Cumartesi
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’den büyük tepki

Göztepe’den büyük tepki

Sarı-kırmızılı kulüp, ’u centilmence alkışladıkları maç sonrası ’dan ceza almıştı. Başkan Vekili Papatya “Bu ceza düşündürücü” dedi.

Başkan , tarafından maçı sonrası sarı-kırmızılı taraftarlara verilen cezanın düşündürücü olduğunu ifade etti. ekibinin 3-1 yenilgisiyle sonuçlanan karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar, rakip takımın futbolcuları Abdülkadir Parmak ve 'yı oyundan alınırken alkışlamışlardı. Maç sonunda da Trabzonspor'un tüm oyuncularını aynı şekilde alkışlarla uğurlamışlardı. 'ye tam bir Fair-Play dersi vermişlerdi.

CEZAYI KİMSE ANLAMADI
PFDK ise centilmenlik örneği sunan Göztepe taraftarını 'anlaşılmaz' şekilde cezalandırdı. Maraton tribünündeki taraftarların büyük bölümünün passoliglerini bloke etti. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya cezaya itiraz ettiklerini söyledi. Papatya "Türkiye'den takdir gören böyle bir davranış sonrası verilen ceza gerçekten düşündürücü. Maç sonu 'ın sözlerini duyunca, Trabzonspor'un ve Yusuf Yazıcı'nın tweetlerini okuyunca gözlerim yaşardı" dedi.

'YANLIŞTAN DÖNÜLSÜN'
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, 'nin bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerektiğini söyledi. Papatya "Yenildiğimiz maçtan sonra taraftarımız rakip Trabzonspor'u alkışladı. Gururla bu anları izledim. Demek ki camia olarak güzel şeyler başarmışız. Bunun karşılığı ceza olmamalı. Bu yanlışlık bir an önce ortadan kaldırılmalı" diye konuştu.

  1. 2.3.2019
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