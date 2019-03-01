Göztepe Stadı'na önemli ziyaret
TOKİ Başkan Yardımcısı Mustafa Levent Sungur, TOKİ Uygulama Daire Başkanı Murat Oskay ve TOKİ teknik personel ekibi, yapımı devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.
Göztepe taraftarlarının açılışını merakla beklediği ve yapımına devam eden stadyum önemli konukları misafir etti. TOKİ Başkan Yardımcısı Mustafa Levent Sungur, TOKİ Uygulama Daire Başkanı Murat Oskay ve TOKİ teknik personel ekibi; Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan Mehmet Sepil ve Rönesans İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Aydın'ın da hazır bulunduğu ziyarette, stadyumun Aralık 2019'da bitirilmesinin planlandığı ziyaretçilere aktarıldı.
- 01.03.2019
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