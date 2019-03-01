Göztepe Stadı'na önemli ziyaret
01 Mart 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Haberleri Göztepe Stadı'na önemli ziyaret

Stadı'na önemli ziyaret

Göztepe Stadı'na önemli ziyaret

Başkan Yardımcısı , TOKİ Başkanı ve TOKİ teknik personel ekibi, yapımı devam eden Spor ve Merkezi'ni ziyaret etti.

taraftarlarının açılışını merakla beklediği ve yapımına devam eden stadyum önemli konukları misafir etti. Başkan Yardımcısı , TOKİ Başkanı ve TOKİ teknik personel ekibi; Spor ve Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan ve Rönesans İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Aydın'ın da hazır bulunduğu ziyarette, stadyumun Aralık 2019'da bitirilmesinin planlandığı ziyaretçilere aktarıldı.

  1. 01.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe Stadı'na önemli ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN