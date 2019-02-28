Jahovic Göztepe'ye karşı oynayabilecek



Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla 2 maç men cezası alan Adis Jahovic'in cezasında 1 maç indirime gidildi.

Tahkim Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:



"Atiker Konya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adis Jahovic ile ilgili PFDK'nın 21.02.2019 tarihli E.2018-2019/676 K.2018-2019/817 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Atiker Konya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adis Jahovic'in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 TL para cezasının; futbolcunun eyleminin FDT 36/1-a kapsamında değerlendirilmesi neticesinde; 1 resmi müsabakadan men cezası olarak PFDK kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

Golcü oyuncu bu hafta sonu oynanacak olan Göztepe karşılaşmasında forma giyebilecek.