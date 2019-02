Mehmet Sepil: Tamer Tuna en doğru adaydı

Geçen hafta Trabzonspor'a kaybedince puan olarak zor bir duruma düştüklerini belirten Sepil, "Kulüp olarak hiç ummadığımız, planlamadığımız bir noktadayız. Son 6 maçtan 5'ini kaybettik. Cumartesi akşamı hocamız Kemal Özdeş'le bir araya geldik. Bulunduğumuz noktayı birlikte değerlendirdik. Hocamız şu an yapabilecek en doğru hareketin kendisinin ayrılması olduğunu söyledi. Kemal Özdeş'le yollarımızı ayırdık, bu ayrılma sürecinde kontratı dışında ekstra bir talepte bulunmadı. Türkiye'nin en önemli hocalarından biri ama maalesef olmadı" dedi.



Geçen sezon sonunda sürpriz bir şekilde yolların ayrıldığı Tuna'yla yollarının tekrar kesişme sürecini anlatan Sepil, "Tamer Tuna hocamızın, 'Göztepe'ye her türlü yardıma hazırım' mesajını aldım. Bunun üzerine de Tamer hocayla buluştuk. Takımın durumunu değerlendirdik. Tuna'nın Göztepe'ye yeni hoca olarak gelmesinin kulübün menfaatleri içerisindeki en doğru hareket olduğunu değerlendirdik. Daha çok 11 haftayı nasıl değerlendireceğimizi, bu seneyi atlatıp Göztepe'yi önümüzdeki yıllara nasıl getirebileceğimizi tartıştık. Hocamızla kontratımızı imzaladık. Şimdi burada haklı olarak herkesin sorduğu, 'O zaman niye gitti de şimdi tekrar bir araya geliyorsunuz' sorusu var. Hocanın geçen yıl performansı belli. Bizim bile beklemediğimiz bir şekilde uzun süre Avrupa'yı kovalamak da dahil ligi 6'ncı sırada bitirmiştik" diye konuştu.



Geçen sezon devre arasında takım çok başarılı giderken Tamer Tuna'ya kontrat önerisinde bulunduğunu hatırlatan Mehmet Sepil, "O da o şartlarda imzalamak istememişti. Yaptığım değerlendirmede hayal ettiğimiz Göztepe'ye hazır olmadığını değerlendirip yıl sonunda hoca ile devam etmeme kararı almıştım. Bu yapılandırmalar tamamen benim kararımdı. Performans açısından takımı görmek istediğimiz yere getiremedim. Dün yaptığımız görüşmede hocamızın hem aklının hem tüm uzvunun her şeyiyle Göztepe'ye hazır olduğunu, bunu birlikte başarabileceğimizi gördüm. Bu kararı almaktan da hiç çekinmedim. Hocamıza hoş geldin diyoruz. İyi bildiği, hatta takımda birçok şeyi kuran hoca ile beraberiz. Önemli bir 11 hafta var. Kulüp olarak, camia, tribün, hoca olarak kenetlenerek hep birlikte Göztepe'yi bu içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için en büyük gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.



TUNA: "KALBİM VE RUHUMLA GÖZTEPELİ OLARAK BURADAYIM"

Göztepe'de geçen sezon Tamer Tuna'yla yollar ayrılmadan önce Başkan Mehmet Sepil'in söylediği, "Aklı ve kalbi Göztepe'de olmayanlarla yola devam etmeyeceğiz" sözü uzun süre gündemde kalırken Tuna, kulübe dönüşünü, "Tüm kalbimle ve ruhumla buradayım" diyerek değerlendirdi. "11 hafta ve kupa maçı dahil olmak üzere önemli bir süreçteyiz" diyen Tamer Tuna, "Tamamen bu periyoda odaklanacağız. Göztepe adına, Göztepeli olarak burada başarılı işler yapmak istiyorum. Başarıları seneye, daha sonraki yıllara da idealleri taşımak istiyoruz. Bu ideallerde rol almaktan mutluyum" dedi.