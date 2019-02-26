Göztepe'de Tamer Tuna 3.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı
Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçta 5 mağlubiyetle düşme hattına yaklaşan Göztepe, Kemal Özdeş'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Tamer Tuna'yla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Takımla ilk antrenmanına bu akşam çıkacak Tuna, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'la iç sahada oynanacak maçta Göztepe'nin başında sahaya çıkacak. Süper Lig'deki ilk teknik direktörlük deneyimini geçen sezon Göz-Göz'de yaşayıp takımı 49 puanla 6'ncı yapan Tamer Tuna'yla yollar sezon başında ayrılmıştı. İlk yarıda Sivasspor'u çalıştıran Tuna, bu anlaşmayla 9 ay sonra yuvaya döndü.
- 26.02.2019
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Yorum
Enda Olay bu abi 3-3 lük maç herkes keyif almış bırakın üzülmeyi tamam puan kaybı var iki taraf içinde ama keyifli maç idi
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Galatasaray çift forvete dönüyor
Toplam 1
Yorum
agresif Diagne 50 gün maç yapmadan geldi.Yakında görün...
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Luyindama ve Marcao'dan rekor
Toplam 1
Yorum
agresif Diagne 50 gün maç yapmadan GS'ya geldi.Yakında kondisyonu düzelince görün...
Göztepe'de Tamer Tuna 3.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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