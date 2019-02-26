Göztepe'de Tamer Tuna 3.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı
26 Şubat 2019, Salı
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'de 3.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı

Göztepe'de Tamer Tuna 3.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı

Spor Toto 'de son 6 maçta 5 mağlubiyetle düşme hattına yaklaşan , 'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen 'yla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Takımla ilk antrenmanına bu akşam çıkacak Tuna, çeyrek final rövanşında yarın Evkur 'la iç sahada oynanacak maçta 'nin başında sahaya çıkacak. 'deki ilk teknik direktörlük deneyimini geçen sezon Göz-Göz'de yaşayıp takımı 49 puanla 6'ncı yapan 'yla yollar sezon başında ayrılmıştı. İlk yarıda 'u çalıştıran Tuna, bu anlaşmayla 9 ay sonra yuvaya döndü.

  1. 26.02.2019
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