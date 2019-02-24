Göztepe’de 2. Tamer Tuna dönemi
Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Göztepe, eski teknik direktörü Tamer Tuna’yla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Avrupa'nın kapısından dönmüştü
Geçtiğimiz sezon başında Göztepe'ye gelen Tamer Tuna, takımının başında başarılı bir grafik çizmişti. Tuna'nın Göztepe'si sezonu 49 puanla 6. basamakta tamamlarken, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi vermişti. Sezon sonunda Tuna ile Göztepe'nin yolları ayrılırken, deneyimli teknik adam sezona Demir Grup Sivasspor'da başladı. Tamer Tuna'nın adı geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile de anılmıştı.
- 24.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Göztepe’de 2. Tamer Tuna dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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