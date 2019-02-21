Göztepe Trabzonspor'a hazır
21 Şubat 2019, Perşembe
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Göztepe Trabzonspor'a hazır

Göz-Göz’de , Fırtına’yı imha planını milli yıldızları üzerine kurdu. Kanatlardaki iki oyuncusuyla da özel ilgilenen Özdeş, kritik maça motive ediyor.

'u konuk edecek , rakibini geçmiş yıllarda Karadeniz ekibinin forması giyen ve ile avlamanın planlarını yapıyor. Göz-Göz'de tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, cezaları biten iki futbolcu da Teknik Direktör 'in şans vermesi halinde eski takımlarına karşı görev yapacak. İki oyuncu geçtiğimiz yıllarda birer sezon bordo-mavili formayı giymişti. Kötü gidişata 'dur' demek için Trabzon'u eli boş göndermek isteyen sarı-kırmızılılarda Özdeş, imha planını iki yıldızının üzerine kurdu. Fırtına'yı kanatlardan yıkmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcı, Yasin ve Serdar'la özel olarak ilgilenirken, kritik maça motive etmeye çalışıyor. Her iki futbolcunun da idmanlarda hırslı çalışması da teknik heyetin yüzünü güldürdü. İzmir'de 3-2 kazanılan Alanya maçında 11'deki yerine kavuşan ancak gördüğü kartla cezalı duruma düşen Yasin, geçen hafta 2-1 kaybedilen Kayseri maçında yoktu. Serdar Gürler ise Alanya maçında kırmızı görmüştü.


TARAFTAR YİNE İŞBAŞINDA

maçı öncesinde, hafta boyu tesislere adeta kamp kurarak, astıkları pankartlarla takıma büyük enerji veren sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın kazanılmasında önemli bir pay sahibi olmuştu. Göztepeli futbolseverler, Trabzonspor maçı öncesinde de yine takımı ayağa kaldırmak için benzer organizasyonlara hazırlanıyor. Göz- Göz'de taraftarlar, cuma günü takımı kamp yaptığı otelden konvoy eşliğinde meşalelerle stada uğurlayıp moral aşılamaya çalışacak.

KEMAL ÖZDEŞ BIÇAK SIRTINDA

İzmir ekibinde gözler Kemal Özdeş'e çevrildi. mağlubiyetinin ardından taraftarların eleştirilerine maruz kalan deneyimli teknik adamın, kötü sonuç halinde geleceğinin ciddi şekilde masaya yatırılabileceği de iddia edildi.

TRABZON'A ŞANSI TUTUYOR

Göztepe, son 1.5 sezonda Trabzon'a karşı üstünlük kurdu. Geçen sezon İzmir'de 3-2 yenen Göz-Göz, deplasmandan ise 0-0'lık beraberlikle döndü. Bu sezon ise Trabzon'da kaleci Beto'nun da penaltı kurtardığı maçta rakibini 2-1 yendi.

  1. 21.2.2019
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