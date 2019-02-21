Göztepe Trabzonspor'a hazır

Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe, rakibini geçmiş yıllarda Karadeniz ekibinin forması giyen Serdar Gürler ve Yasin Öztekin ile avlamanın planlarını yapıyor. Göz-Göz'de tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, cezaları biten iki futbolcu da Teknik Direktör Kemal Özdeş'in şans vermesi halinde eski takımlarına karşı görev yapacak. İki oyuncu geçtiğimiz yıllarda birer sezon bordo-mavili formayı giymişti. Kötü gidişata 'dur' demek için Trabzon'u eli boş göndermek isteyen sarı-kırmızılılarda Özdeş, imha planını iki yıldızının üzerine kurdu. Fırtına'yı kanatlardan yıkmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcı, Yasin ve Serdar'la özel olarak ilgilenirken, kritik maça motive etmeye çalışıyor. Her iki futbolcunun da idmanlarda hırslı çalışması da teknik heyetin yüzünü güldürdü. İzmir'de 3-2 kazanılan Alanya maçında 11'deki yerine kavuşan ancak gördüğü kartla cezalı duruma düşen Yasin, geçen hafta 2-1 kaybedilen Kayseri maçında yoktu. Serdar Gürler ise Alanya maçında kırmızı görmüştü.



TARAFTAR YİNE İŞBAŞINDA



Alanyaspor maçı öncesinde, hafta boyu tesislere adeta kamp kurarak, astıkları pankartlarla takıma büyük enerji veren sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın kazanılmasında önemli bir pay sahibi olmuştu. Göztepeli futbolseverler, Trabzonspor maçı öncesinde de yine takımı ayağa kaldırmak için benzer organizasyonlara hazırlanıyor. Göz- Göz'de taraftarlar, cuma günü takımı kamp yaptığı otelden konvoy eşliğinde meşalelerle stada uğurlayıp moral aşılamaya çalışacak.



KEMAL ÖZDEŞ BIÇAK SIRTINDA



İzmir ekibinde gözler Kemal Özdeş'e çevrildi. Kayserispor mağlubiyetinin ardından taraftarların eleştirilerine maruz kalan deneyimli teknik adamın, kötü sonuç halinde geleceğinin ciddi şekilde masaya yatırılabileceği de iddia edildi.



TRABZON'A ŞANSI TUTUYOR



Göztepe, son 1.5 sezonda Trabzon'a karşı üstünlük kurdu. Geçen sezon İzmir'de 3-2 yenen Göz-Göz, deplasmandan ise 0-0'lık beraberlikle döndü. Bu sezon ise Trabzon'da kaleci Beto'nun da penaltı kurtardığı maçta rakibini 2-1 yendi.