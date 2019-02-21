Göztepe E-Spor dünyasında
21 Şubat 2019, Perşembe
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E-Spor dünyasında

Göztepe E-Spor dünyasında

kulüpleri peşi sıra E-Spor’a girmeye devam ederken, de geleneğe uydu.

kulüpleri peşi sıra E-Spor'a girmeye devam ederken, de geleneğe uydu.
Göztepe Spor Kulübü, 2019 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde düzenlenecek olan Eleague 19 FUT Champions Cup Şubat turnuvasında temsil edilecek. Dünyadaki en popüler futbol simülasyon oyunu olan FIFA 19 oyununun en büyük organizasyonu olan FUT Champions Cup'ın Şubat ayı turnuvasında Göztepe Spor Kulübü espor takımı Göztepe Gaming'in oyuncusu Mert 'iMertAL' Altıntop sarı-kırmızı renkleri ve 'den katılım hakkı kazanan tek oyuncu olarak ülkemizi temsil edecek.

Dev takımlar turnuvada
Turnuvanın Orta Doğu-Kuzey Afrika ön elemelerinden başarıyla çıkan Göztepe Gaming oyuncusu , dünyadaki en iyi 64 FIFA 19 oyuncusu ile dünyanın en iyisi olmak için yarışacak. Turnuvada Göztepe Spor Kulübü'nün haricinde , , AS Roma, Ajax, , PSV, Schalke 04, , RedBull Leipzig, Basel ve daha birçok dev kulübün FIFA E-Spor oyuncuları yer alacak. PS4 ve Xbox oyun konsollarında dünyadaki en başarılı 32'şer oyuncunun katılacağı turnuvada Mert Altıntop, Göztepe formasıyla PS4 dalında şampiyonluk için mücadele edecek.
Atlanta şehrindeki Eleague Arena'da gerçekleşecek turnuvanın yayını, 22-24 Şubat tarihleri arasında üç gün boyunca beIN Sports Haber ve oyun sahibi firma EA Sports'un Youtube kanalı EA Sports FIFA kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Turnuvayı daha önceki versiyonlarında olduğu gibi dünyanın her yerinden milyonlarca tekil izleyicinin canlı olarak takip etmesi bekleniyor.

Geçen hafta kuruldu
Göztepe Spor Kulübü E-Spor Takımı, 16 Şubat 2019 tarihinde Göztepe Gaming adıyla faaliyete başladı. Göztepe Gaming, E-Spor sektörüne futbol simülasyon oyunu FIFA 19 ile giriş yaptı. Takım kadrosu Şubat ve Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan 3 büyük uluslararası şampiyonaya katılmaya hak kazanmış olan ve Türkiye'de sezonun en başarılı FIFA 19 oyuncusu konumundaki Mert 'iMertAL' Altıntop ve FIFA 18 3.'sü aynı zamanda güncel Türkiye sıralamasında 3. sırada bulunan Serhan 'SYHD-3' Yeniaras ikilisinden oluşuyor.

  1. 21.2.2019 13:10
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