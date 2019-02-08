Göztepe Alanyaspor maçına odaklandı
09 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

maçına odaklandı

Göztepe Alanyaspor maçına odaklandı

'de pazar günü ’u konuk etmeye hazırlanan galibiyetten başka bir sonucu aklının ucundan dahi geçirmezken, rakibi karşısındaki şanssızlığına da bu maçta son vermeyi amaçlıyor.

'de oynadığı son 3 maçtan puan alamayan , hafta sonu oynayacağı maçına kilitlendi. Rakibini yenerek hem haftalar sonra galibiyet almak hem de yeniden ayağa kalmak isteyen sarı-kırmızılılar için karşılaşma 3 puandan daha fazla bir öneme sahip. Ligin ilk yarısında iç sahada en başarılı takımların başında gelen İzmir temsilcisi, son üç iç saha maçından da galibiyet çıkaramadı. ve Galatasaray'a kaybeden sarı-kırmızılılar, ile golsüz berabere kaldı. Ligin 16. haftasında oynanan Bursaspor maçıyla teknik direktörlük koltuğuna oturan , henüz kendi taraftarları önünde galibiyet göremedi.

ALANYASPOR'A ŞANSI TUTMUYOR
Alanyaspor ile oldukça kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Göz Göz, son yıllarda rakibi karşısında başarılı sonuçlar almakta bir hayli zorlanırken, pazar günü kötü seriye de son noktayı koymak istiyor. İzmir temsilcisi rakibiyle oynadığı son maçta galibiyete uzanamazken, sahadan 2 yenilgi ve 4 beraberlikle ayrıldı. Geçen sezon ligde oynanan iki karşılaşmada takımlar eşitliği bozamazken, ligin ilk devresinde temsilcisi tek golle Göztepe'yi mağlup etti.

CİKALLESHİ HIZLI BAŞLADI
İlk yarıda Göztepe forması giyen ancak devre arasında fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılan ve Akhisarspor'un yolunu tutan Arnavut forvet Sokol Cikalleshi adeta yeniden doğdu. Ege ekibiyle ilk maçına karşısında çıkan Sokol, rakip filelere bir gol bırakmıştı. Ancak ev sahibi takımın yaptığı kural hatası nedeniyle maç 3-0 Beşiktaş'ın lehine tescil edildi ve Cikalleshi'nin golü silindi. Başarılı performansını kupada da sürdüren golcü oyuncu, Akhisarspor'un sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği müsabakada 2 gol birden atmayı başardı. Öte yandan geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçında Sadık'a yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan ve PFDK'ya sevk edilen Jerome'a 2 maç ceza verildi. Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyen İngiliz futbolcu, Alanyaspor maçının ardından cezasını tamamlayacak.

  1. 8.2.2019 13:34
  2. Güncelleme: 8.2.2019 13:39
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe Alanyaspor maçına odaklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN