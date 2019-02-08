Göztepe Alanyaspor maçına odaklandı

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan puan alamayan Göztepe, hafta sonu oynayacağı Alanyaspor maçına kilitlendi. Rakibini yenerek hem haftalar sonra galibiyet almak hem de yeniden ayağa kalmak isteyen sarı-kırmızılılar için karşılaşma 3 puandan daha fazla bir öneme sahip. Ligin ilk yarısında iç sahada en başarılı takımların başında gelen İzmir temsilcisi, son üç iç saha maçından da galibiyet çıkaramadı. Medipol Başakşehir ve Galatasaray'a kaybeden sarı-kırmızılılar, Bursaspor ile golsüz berabere kaldı. Ligin 16. haftasında oynanan Bursaspor maçıyla teknik direktörlük koltuğuna oturan Kemal Özdeş, henüz kendi taraftarları önünde galibiyet göremedi.



ALANYASPOR'A ŞANSI TUTMUYOR

Alanyaspor ile oldukça kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Göz Göz, son yıllarda rakibi karşısında başarılı sonuçlar almakta bir hayli zorlanırken, pazar günü kötü seriye de son noktayı koymak istiyor. İzmir temsilcisi rakibiyle oynadığı son maçta galibiyete uzanamazken, sahadan 2 yenilgi ve 4 beraberlikle ayrıldı. Geçen sezon ligde oynanan iki karşılaşmada takımlar eşitliği bozamazken, ligin ilk devresinde Akdeniz temsilcisi tek golle Göztepe'yi mağlup etti.



CİKALLESHİ HIZLI BAŞLADI

İlk yarıda Göztepe forması giyen ancak devre arasında fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılan ve Akhisarspor'un yolunu tutan Arnavut forvet Sokol Cikalleshi adeta yeniden doğdu. Ege ekibiyle ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkan Sokol, rakip filelere bir gol bırakmıştı. Ancak ev sahibi takımın yaptığı kural hatası nedeniyle maç 3-0 Beşiktaş'ın lehine tescil edildi ve Cikalleshi'nin golü silindi. Başarılı performansını kupada da sürdüren golcü oyuncu, Akhisarspor'un sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği müsabakada 2 gol birden atmayı başardı. Öte yandan geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçında Sadık'a yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan ve PFDK'ya sevk edilen Jerome'a 2 maç ceza verildi. Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyen İngiliz futbolcu, Alanyaspor maçının ardından cezasını tamamlayacak.